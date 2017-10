Insigne è fenomenale, Koulibaly insuperabile. De Rossi decisivo in negativo con un rimpallo sfortunato, Perotti e Dzeko non si vedono. Le pagelle di Roma-Napoli.

14 ott 2017 di Elmar Bergonzini

Il Napoli vince, la città sogna sempre di più. Quella di oggi è stata la giornata (calcistica) perfetta per ogni tifoso azzurro. Nel pomeriggio la Juventus è caduta in casa, venendo sconfitta dalla Lazio per 1-2, in serata la squadra di Sarri ha vinto invece 1-0 contro la Roma. Dopo 8 giornate i partenopei non solo sono primi in classifica, non solo sono ancora a punteggio pieno, ma scappano a +5 sulla Juventus. Ovviamente siamo ancora a inizio campionato, ma è una prima, piccola, fuga verso lo scudetto.

Anche oggi il Napoli ha incantato con la sua fitta trama di passaggi e triangolazioni. Gioca bene, molto bene la squadra di Sarri, che al momento non sembra avere rivali in Italia. La Roma è venuta fuori solo nel secondo tempo, quando, quasi senza accorgersene, ha colpito un palo prima e una traversa poi. I partenopei, che fino a questo momento avevano incassato già 4 gol in trasferta in Serie A, hanno mantenuto la porta inviolata. A dimostrazione del fatto che quando concentrati gli azzurri non soffrono come troppo spesso gli capita.

Lì davanti poi, fra Insigne, Mertens e Callejon, con la partecipazione di Hamsik, qualcosa succede sempre. Questa volta l'ha decisa Insigne, che non aveva ancora mai segnato alla Roma. E ora è impossibile nascondersi: questa squadra punta allo scudetto. E ci può arrivare.

Serie A, le pagelle di Roma-Napoli

Roma (4-3-3): Alisson 6; Bruno Peres 6, Manolas 6 (dal 59' Fazio 6,5), Juan Jesus 6, Kolarov 6; Nainggolan 6,5, De Rossi 5, Pellegrini 5,5 (dal 78' Gerson 6); Florenzi 6 (dal 72' Under 6), Dzeko 5, Perotti 5. All. Di Francesco 5,5.

Napoli (4-3-3): Reina 6,5; Hysaj 6,5, Albiol 6,5, Koulibaly 7,5, Ghoulam 6,5; Allan 6,5, Jorginho 6 (dal 73' Diawara 6), Hamsik 6 (dal 71' Zielinski 6); Callejon 6,5 (dall'82' Rog sv), Mertens 6,5 , Insigne 7,5. All. Sarri 7.

I migliori

Insigne 7,5

Lorenzo Insigne esulta dopo il gol

Semplicemente magnifico. Per i tocchi, per quanto corre, per le giocate. Soprattutto però per i 100 gol fra i professionisti. Lorenzo è sempre più decisivo, specie sotto porta con gol e assist. Ha fatto il salto di qualità, e lo ha fatto fare anche al Napoli. Serve solo lo faccia anche in nazionale.

Koulibaly 7,5

Koulibaly contro Fazio

L'azione del gol parte da lui, ma il voto non è dovuto a questo. Nel primo tempo sovrasta i romanisti, anticipandoli in continuazione, nella ripresa, quando i giallorossi alzano il ritmo, è un vero e proprio muro. Insuperabile, invalicabile. Non va mai in difficoltà, e con lui Dzeko non tocca neanche un pallone. In questo momento è il migliore del campionato italiano. Per distacco.

Reina 6,5

Pepe Reina

La Roma non tira molto in porta, ma la sua parata sul colpo di testa di Fazio è fenomenale e salva il risultato. Anche nel finale è importante con la parata sul tiro da buona posizione di Under. Se il Napoli non prende gol è anche merito suo, se il Napoli è in vetta è anche merito suo.

I peggiori

De Rossi 5

Daniele De Rossi

Sia chiaro: è stato sfortunato, però di fatto è lui che serve il pallone a Insigne in occasione del gol del Napoli. Un rimpallo, certo, che riassume però alla perfezione la sua serata. Perché è un po' impacciato, va in difficoltà sul palleggio del Napoli e appare un po' confuso. Da uno come lui ci si aspetta di più. Da uno come lui ci si aspetta che dia la scossa.

Perotti 5

Diego Perotti

Non punta mai l'uomo, e, di conseguenza, non crea mai superiorità in fase offensiva. Serve più malizia, serve più determinazione, specie in una squadra che, teoricamente, punta allo scudetto. Ecco: oggi la differenza con gli esterni del Napoli, sia Insigne che Callejon, si è vista tutta. In entrambe le fasi.