Nella decima giornata di Serie B spiccano le sfide tra il Pescara di Zeman e l'Avellino e quella tra il Venezia e l'Empoli.

2 ore fa di Marco Ercole

Con la nona giornata appena conclusa, Zeman, Inzaghi e tutti gli altri allenatori della serie cadetta pensano già al prossimo turno Serie B. Il decimo è particolare, perché apre una settimana piena di impegni e con il turno infrasettimanale. I tecnici di Serie B dovranno per forza di cose attuare un mini-turnover per dosare le energie già a partire da questa giornata di campionato.

Ovviamente non sarà il consueto turno distribuito su 4 giorni (lunedì d’altronde si scenderà di nuovo in campo per l’anticipo dell'undicesima giornata), ma solo su due.

Le prime partite del prossimo turno Serie B saranno quelle degli anticipi del venerdì, quella delle 19 tra Cremonese e Brescia, l’altra delle 21 tra Bari e Cittadella (beffate entrambe nei minuti finali nell'ultima giornata), uno scontro attualmente d’alta classifica, anche se le distanze tra tutte le squadre di questo torneo restano ancora cortissime.

Prossimo turno Serie B: l’Empoli a casa di Inzaghi

Inzaghi e il suo Venezia vogliono continuare a volare alto

Sono tutte alle 15 di sabato le altre sfide del prossimo turno Serie B: spiccano gli impegni in trasferta di Frosinone ed Empoli. Per quanto riguarda i ciociari, si dovranno misurare all’Arechi di Salerno (dove fino a oggi, in questo torneo, nessuno è ancora riuscito a vincere).

I toscani invece saranno di scena sulla laguna di Venezia, dove tutti gli avversari di Pippo Inzaghi finora sono riusciti a segnare solo una volta nel campionato in corso.

Torna a giocare in casa invece il Palermo, che dopo aver confermato la sua imbattibilità nel torneo allo Stirpe di Frosinone, adesso ospiterà il Novara alla Favorita, provando a sfruttare il turno - almeno sulla carta - favorevole.

Il Pescara di Zeman ospita l'Avellino

Il Pescara di Zeman vuole continuare a vincere

Molto complicato infatti anche l’impegno dell’Avellino, che se la giocherà nella tana di Zeman a Pescara, tornato alla vittoria nella delicata trasferta di Parma. Dopo aver ritrovato i tre punti contro il Cesena (che se la vedrà con il Foggia in casa), il Carpi andrà in Piemonte, per sfidare una delle squadre più in forma della Serie B, la Pro Vercelli reduce da tre risultati utili consecutivi: 2 vittorie e un pareggio raggiunto in extremis contro il Bari.

In casa ha fatto invece en-plein, tre vittorie nelle ultime tre, lo Spezia, alla ricerca del poker contro il Perugia, che però vuole provare a risollevarsi dopo aver perso le ultime tre gare di campionato.

Concludono il programma di giornata la sfida tra il Parma, reduce dalla sconfitta a cinque minuti dal termine con il Pescara di Zeman, e la Virtus Entella, più lo scontro tra la pazza Ternana e l’Ascoli, alla ricerca di punti per allontanarsi dai bassifondi della classifica di Serie B.

