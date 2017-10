Il tecnico degli Spurs attacca quello del City: "Non siamo la squadra di Kane, ai tempi del Barça non l'ho definito Messi-dipendente". Pep replica: "Sono deluso...".

2 ore fa di Carlo Roscito

Botta, risposta e controrisposta. Josep Guardiola e Mauricio Pochettino non se le sono mandate a dire. Esagerando, forse, perché la polemica nasce casualmente e cresce dopo ogni dichiarazione, da una parte e dall'altra. Tutto parte dalle parole del tecnico del Manchester City, reo - secondo Pochettino - di aver definito il Tottenham come "la squadra di Kane".

Un'affermazione che non è andata giù all'allenatore degli Spurs, come a voler sottolineare che la sua, di squadra, non è "di Kane", né tantomeno Kane-dipendente.

"Guardiola ci ha mancato di rispetto", ha commentato Pochettino durante la conferenza stampa di presentazione della sfida di Premier League con il Bournemouth. Finita qui? Neanche a parlarne, perché Guardiola a quel punto ha voluto controbattere il pensiero esagerato (a parer suo) del collega rispondendogli per le rime: "Sono deluso da tutto ciò che ha detto".

Premier League, Pochettino: "Guardiola ci ha mancato di rispetto"

La ricostruzione. Pochettino non aveva gradito le esternazioni di Guardiola: secondo lui il Tottenham era stato descritto come Kane-dipendente. Ecco le dure critiche espresse durante la conferenza stampa del venerdì.

Conosco bene Guardiola, quando è eccitato per una grande vittoria, gli viene difficile mantenere una certa compostezza e continuare a comportarsi da gentleman. Ma quando lui era a Barcellona, io non mi sono mai permesso di chiamarli "la squadra di Messi". Se uno fa l'allenatore, dovrebbe essere al di sopra di certe cose. Le sue parole sono tristi, non posso che prenderle in malo modo.



La risposta di Pep: "Sono deluso, Pochettino ha sbagliato..."

Guardiola, all'inizio di ottobre, aveva evidenziato come Chelsea e Manchester United, a suo avviso, fossero le sue contendenti principali per la vittoria in Premier League. E poi aveva definito il Tottenham come "la squadra di Harry Kane". Ma il tecnico del City non ci sta e risponde con lo stesso tono alle accuse di Pochettino.

Forse il mio inglese non è abbastanza buono, ma non sono mai stato irrispettoso verso un collega. Quando ho detto "la squadra di Harry Kane" l'ho fatto soltanto per sottolineare il suo grande stato di forma. So bene che il Tottenham non sia solo Kane. Se c'è stato qualcuno che l'anno scorso ha apprezzato il lavoro svolto dagli Spurs, allora quel qualcuno sono proprio io. Avevo anche detto che erano stati eliminati ingiustamente dal Chelsea in semifinale di FA Cup e che esprimevano un grande gioco...



Guardiola vuole spegnere le polemiche in Premier League, ma respinge con forza le accuse di mancanza di rispetto rispetto: