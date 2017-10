La squadra del tecnico italiano non si ripete dopo la vittoria con il Levante e viene sconfitta solo da due gol nel finale. Torna a vincere dopo un mese la Real di Eusebio Sacristan.

un'ora fa di Michele Pedrotti

È derby basco all'ottava giornata di Liga, dove Alaves e Real Sociedad si giocano tre punti molto importanti. Dopo una sfida non propriamente esaltante, ad avere la meglio sono stati gli ospiti grazie ad uno-due terribile nel finale firmato Oyarzabal ed Elustondo. La squadra di Eusebio Sacristan torna dunque a vincere dopo ben cinque giornate e sale a quota 13 punti in Liga, mentre la squadra di De Biasi rimane in fondo a 3.

La cronaca di Alaves vs Real Sociedad

Dopo una prima fase piuttosto piatta, al 24' la Real Sociedad sfiora il vantaggio con un destro da fuori di Juanmi destinato all'incrocio: Pacheco però vola e compie un vero e proprio miracolo con la punta delle dita. Alaves che appare in balia dell'avversario e incapace di uscire, schiacciato dal pressing della Real. Qualche minuto più tardi è un'iniziativa di Pedraza a permettere alla squadra di De Biasi di rendersi pericolosa, ma a supporto Munir calcia alto.

DESCANSO | HALF TIME | #Alavés 0 - @RealSociedad 0. Intensa primera mitad con buenas opciones para los albiazules. ¡A seguir fuertes! pic.twitter.com/53qVBDSfuf — Deportivo Alavés (@Alaves) October 14, 2017

La ripresa

Anche nel secondo tempo i ritmi non sono altissimi. La prima chance è per l'Alaves con un mancino interessante di Pedraza fuori di poco. La risposta della Real Sociedad è un colpo di testa di Juanmi su azione da calcio d'angolo, palla alta sopra la traversa. Il gol vittoria degli ospiti arriva al 78', quando Oyarzabal trova l'angolino basso dal limite dell'area e batte Pacheco firmando il suo quarto gol in questa Liga. Poco dopo arriva anche il gol che chiude definitivamente la partita siglato da Elustondo, bravo e fortunato a trovare la traiettoria giusta complice una deviazione.