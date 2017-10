Dopo essere rinato in Francia nel Lione, l'attaccante olandese rivela il suo sogno di calciomercato.

2 ore fa di Marco Ercole

È rinato in Francia, Memphis Depay. In neanche una stagione completa da giocatore del Lione è già riuscito a fare meglio della sua esperienza di un anno e mezzo al Manchester United. Nelle sue 27 apparizioni con la maglia del club francese ha fornito 11 assist e realizzato 8 gol, mentre nelle 53 con i Red Devils si era fermato a 7 reti e 6 passaggi vincenti.

Anche per questi numeri, lo scorso gennaio Mourinho aveva lasciato che l'olandese, acquistato per 34 milioni di euro dal PSV Eindhoven nell'estate 2015, fosse ceduto "in saldo" per 16 al Lione.

Una soluzione che ha accontentato tutti e che ha permesso a Depay di tornare un giocatore importante, anche per la nazionale olandese, nonostante il recente flop che l'ha esclusa a sorpresa dal Mondiale in Russia. Meglio concentrarsi sul rendimento con il proprio club, insomma. Anche se le recenti dichiarazioni in ottica calciomercato di Memphis non faranno certamente piacere ai suoi nuovi tifosi e alla società.

Memphis Depay, rinato nel Lione: ora però pensa al Real Madrid

Calciomercato, Depay al Real Madrid in futuro?

Già, perché in un'intervista a "The PSV Supporter" Depay ha parlato di un suo sogno di calciomercato. Un'ambizione che secondo lui lo porterà a giocare per un'altra squadra e in palcoscenici ben più alti rispetto a quelli del Lione:

Credo che andrò a giocare nel Real Madrid. È il mio obiettivo. Questo lo può sapere solo Dio, lui mi aiuta.

Non proprio una "dichiarazione d'amore" per il Lione, insomma. L'olandese ha le idee chiare sui suoi obiettivi e piani futuri. Lui si vede bene nel Real Madrid, ora bisogna vedere se, oltre a Dio, anche Zidane sia d'accordo e la pensi allo stesso modo di Depay.

Al momento sembra chiaramente molto complicata l'eventuale proiezione di calciomercato. Ma Depay è molto determinato ed è disposto a fare di tutto per realizzare il suo sogno. Anche "dimenticarsi" di essere un giocatore del Lione e promettersi al Real Madrid.