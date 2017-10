Classifica marcatori Serie A: Dybala vs Immobile e Dzeko vs Mertens

Nel secondo anticipo va in scena all'Olimpico Roma-Napoli, ovvero Mertens contro Dzeko. I due sono a braccetto con 7 reti al terzo posto della classifica marcatori Serie A. Entrambi sono andati a segno nell'ultimo turno: il bosniaco ha aperto le marcature nel match di San Siro contro il Milan, il belga ha spianato la strada ai suoi nella gara contro il Cagliari.

Nell'ottava giornata si affrontano i primi quattro della classifica marcatori: Juventus-Lazio e Roma-Napoli sono anche Dybala vs Immobile e Dzeko vs Mertens.

Con il tuo consenso, questo sito internet utilizza cookies di terze parti per migliorare la tua esperienza. Puoi conoscere di più sul nostro utilizzo dei cookies e su come modificare le impostazioni nella nostra Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all'utilizzo dei cookies.

OK