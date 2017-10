Dopo la separazione con Adidas, il club rossonero sarebbe vicinissimo ad annunciare l'accordo con il nuovo sponsor tecnico: si tratta di Puma.

Addio Adidas, benvenuta Puma. Il Milan sta per annunciare il nuovo sponsor tecnico. La Stampa scrive che è praticamente tutto fatto . In estate, dopo un matrimonio durato 20 anni, ci sarà l'addio ad Adidas con una stagione di anticipo (la scadenza era fissata per il 30 giugno 2019) e il conseguente inizio di un nuovo matrimonio.

Sul tavolo c'erano varie proposte: da Under Armour e New Balance, ma alla fine ad avere la meglio dovrebbe essere Puma. L'azienda, che fa parte della francese Kering, verserà nelle casse del Milan circa 10-15 milioni di euro a stagione (l'accordo con Adidas prevedeva 19.7 milioni all'anno), mentre non si conosce ancora la durata del contratto.

Oltre alla Nazionale di Ventura, Puma sponsorizza squadre come Arsenal, Borussia Dortmund e Leicester. In Formula 1 accompagna invece la Scuderia Ferrari. In Serie A ha legato per 14 anni il suo nome alla Lazio (dal 1998 al 2012), adesso s'appresta a tornare sulla maglia del Milan.

Sponsor tecnico Milan, vicino l'accordo con Puma

Puma potrebbe essere l'ottavo sponsor tecnico diverso nella storia del Milan. Il primo è stato Adidas che ha affiancato il Diavolo dal 1978 al 1980. Poi è stata la volta di Linea Milan fino al 1982, prima dell'ingresso in scena di Ennedue che ha salutato nel 1984. E ancora, nella stagione 1984/85 è stato Rolly Gol a firmare le maglie rossonere, poi Gianni Rivera - sì, il Golden Boy - l'anno successivo. Dal 1986 al 1990 troviamo Kappa, di nuovo Adidas dal 1990 al 1993. Lotto è sponsor tecnico dal 1993 al 1998, anno in cui torna Adidas che rimarrà fino ai giorni nostri.