Mondiali, scopriamo Panama: il calcio made in Italy tra mare e resort

E non è una frase fatta. Proprio in ogni modo. Nei minuti finali del match è successo di tutto. Due le immagini simbolo: un'anziana signora che invade il campo durante il recupero e finge uno svenimento; un giocatore di Panama che si alza dalla panchina e calcia alle stelle un pallone appena uscito dal campo.

Scene che si vedono a stento nei campi di provincia e che danno la dimensione dell'impresa compiuta da Panama . Facciamo un passo indietro e torniamo alla notte italiana di mercoledì 11 ottobre, quando all'Estadio Rommel Fernández i padroni di casa di Panama battono 2-1 la Costa Rica e ottengono la prima storica qualificazione ai Mondiali. Un traguardo inimmaginabile fino a poco tempo fa, un obiettivo raggiunto in ogni modo.

Nei secondi finali di Panama-Costa Rica è successo praticamente di tutto: dall'anziana signora che invade il campo alla riserva che manda in curva il pallone.

