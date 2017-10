In Esclusiva su FOX Sports HD 15 match di calcio internazionale tra Liga, Bundesliga, Eredivisie e Chinese Super League. Spicca Atletico Madrid-Barcellona.

Inizia domani il weekend ricco di Fox Sports con i match dei tre campionati europei e della Chinese Super League. Saranno 15 le partite che il canale dei Top Player trasmetterà in esclusiva sulla piattaforma Sky da domani a lunedì 16 ottobre.

Sabato si parte alle 13.00 con il match di Liga tra Atlethic Bilbao e Siviglia su Fox Sports con la telecronaca a cura di Gabriele Giustiniani. Alle 15.30, poi, in diretta su Fox Sports Plus il Bayern Monaco ospita il Friburgo mentre alle 16.15 in Liga il Real Madrid cerca altri 3 punti in casa del Getafe. Su Fox Sports alle 18.30, con la telecronaca di Pietro Nicolodi, in programma Borussia Dortmund - Lipsia, alle 20.45 il big match dell’ottava giornata di Liga tra Atletico Madrid e Barcellona (telecronaca di Stefano Borghi e Federico Balzaretti).

Domenica si inizia in Liga con la prima partita in programma, alle 12.00, tra Eibar e Deportivo su Fox Sports. Spazio poi all’Eredivise con Vvv Venlo – Psv alle 14.30 su Fox Sports. Nel pomeriggio la Liga con tre match di fila Girona – Villarreal in leggera differita su Fox Sports alle 16:30, Malaga – Leganes in diretta alle 18:30 su Sky Calcio 11 e Betis – Valencia in diretta alle 20:45 su Fox Sports con Simone Zaza tra i protagonisti.

Durante i pomeriggi del weekend tutti i gol dei match della giornata di Liga Spagnola, Bundesliga e Eredivisie con gli studi condotti da Giulia Mizzoni e Alvaro von Richetti.

Il programma del weekend di FOX Sports

SABATO 14 OTTOBRE

Athletic Bilbao – Siviglia in diretta alle 13:00 su Fox Sports (telecronaca di Gabriele Giustiniani)

Tainjin Quanjian - Shandong Luneng Taishan in diretta alle 13:35 su Fox Sports Plus (telecronaca di Dario Mastroianni) Bayern Monaco – Friburgo in diretta alle 15:30 su Fox Sports Plus (telecronaca di Edoardo Testoni)

Getafe - Real Madrid in diretta alle 16:15 su Fox Sports (telecronaca di Riccardo Mancini e Dario Marcolin) Borussia Dortmund – Lipsia in diretta alle 18:30 su Fox Sports Plus (telecronaca di Pietro Nicolodi)

Alaves - Real Sociedad in diretta alle 18:30 su Sky Calcio 2 (telecronaca di Andrea Calogero) Atletico Madrid – Barcellona in diretta alle 20:45 su Fox Sports (telecronaca di Stefano Borghi e Federico Balzaretti)

DOMENICA 15 OTTOBRE

Eibar – Deportivo in diretta alle 12:00 su Fox Sports (telecronaca di Riccardo Mancini)

Vvv-Venlo – Psv in diretta alle 14:30 su Fox Sports (telecronaca di Gianluigi Bagnulo) Bayer Leverkusen – Wolfsburg in diretta alle 15:30 su Fox Sports Plus (telecronaca di Pietro Nicolodi)

Girona – Villarreal in leggera differita su Fox Sports alle 16:30 (telecronaca di Andrea Calogero) Werder Brema - Borussia M. in lieve differita su Fox Sports alle 18:15 (telecronaca di Edoardo Testoni)

Malaga – Leganes in diretta alle 18:30 su Sky Calcio 11 (telecronaca di Dario Mastroianni Betis – Valencia in diretta alle 20:45 su Fox Sports (telecronaca di Gabriele Giustiniani)

LUNEDI 16 OTTOBRE