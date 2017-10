Il numero 10 blaugrana scenderà in campo per la prima volta con le sue Adidas Nemezis sabato sera nel big match contro i colchoneros al Wanda Metropolitano.

Nella settimana che lo ha consacrato come assoluto trascinatore dell'Argentina ai Mondiali 2018 grazie alla tripletta realizzata contro l'Ecuador, Lionel Messi si prepara a indossare nuove scarpe per il suo pregiato "attrezzo da lavoro", i piedi. Nel big match della Liga 2017/2018, in calendario sabato sera al Wanda Metropolitano contro l'Atletico Madrid (diretta su FOX Sports dalle 20.45), la Pulce vestirà per la prima volta le Nemeziz Messi 17+ 360 Agility Firm Ground, modello Adidas personalizzato per il campione del Barcellona.

Le nuove calzature che Messi metterà ai piedi contro Godin e compagni sono incluse nella linea Pyro Storm lanciata recentemente dalla multinazionale tedesca. Si tratta di scarpe con un logo rivisto, caratterizzato da una abbagliante colorazione arancione. Nelle prossime settimane saranno ai piedi di altri calciatori di livello internazionale come Luis Suarez e Mesut Ozil, ma per un fuoriclasse come Leo l'Adidas ha pensato una linea unica.

Le Pyro Storm Nemeziz Messi si presentano di colore bianco con motivo arancione: a renderle un esemplare unico è il bendaggio con agilità a 360 gradi, studiato per favorire la torsione del piede nella maniera più rapida possibile. Elemento imprescindibile per permettere alla stella argentina di continuare a segnare e incantare. Agilità esplosiva, così la definisce Adidas in sede di presentazione:

Il sogno di ogni attaccante e il peggiore incubo dei difensori: Messi è il calciatore che vorresti essere e l'avversario che non vorresti mai fronteggiare. Terrorizza i portieri con le tue conclusioni micidiali e la tua agilità esplosiva grazie alle scarpe da calcio Nemeziz Messi. La suola è pensata per le superfici compatte.

I nuovi scarpini di Messi: l'esordio in Atletico Madrid-Barcellona

Le nuove Pyro Storm Nemeziz 17+ 360 Agility Firm Ground confezionate appositamente per Messi sono già in vendita sul sito ufficiale di Adidas al costo di 329 euro. Imitare Lionel sui campi dilettantistici costerà caro, ma potrebbe valerne la pena. L’esordio avverrà nella trasferta di sabato sera a Madrid contro l’Atletico, che il Barcellona affronterà con relativa serenità da capolista a punteggio pieno della Liga con 21 punti dopo 7 giornate. In caso di vittoria i blaugrana porterebbero a 9 i punti di vantaggio sui colchoneros di Diego Simeone.

Nelle scorse ore, complice il tris all'Ecuador, il mondo del calcio è tornato ai piedi di Lionel Messi, spesso subissato di critiche quando ha vestito la divisa della nazionale argentina. Prima della tripletta di Quito, Messi aveva segnato 14 gol in stagione, 11 dei quali in Liga. Mai aveva fatto meglio, nemmeno nella stagione 2011-2012 quando si era fermato a 10 centri nelle prime 7 giornate. Ora ai piedi di Leo ci saranno nuove scarpe, pronte a compiere la solita missione: estasiare il pubblico e far gol.