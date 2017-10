I nostri consigli in vista del prossimo turno di campionato: puntate su Bessa, Baselli e Ionita. Il sondaggio: chi porta il +3 tra Perisic, Kessié, Nainggolan e Hamsik?

2 ore fa di Carlo Roscito

Oggi tocca a loro, i centrocampisti: spesso decisivi, nel bene o nel male, soprattutto se siete riusciti ad accaparrarvi i rigoristi. E allora ecco i nostri consigli di Fantacalcio per la vostra linea mediana. Non aspettavate altro e stavate lì lì per fare la formazione a caso, vero? Ci sta, vi capiamo, come avete fatto finora senza di noi, non si sa...

Un'avvertenza, prima che magari lunedì ci prendiate a maleparole (una volta fatti i conti e aver realizzato di aver perso): non ci assumiamo responsabilità sui suggerimenti sbagliati e le scarichiamo tutte sulla sfiga cosmica che ormai vi affligge da anni.

Comunque, dicevamo: i centrocampisti. Quelli per cui vi siete spesi maggiormente (in tutti i sensi) e vi siete ridotti a giocare davanti con il tridente Sadiq-Ragusa-Armenteros (o qualcosa di simile, insomma). Oppure quel reparto in cui avete preferito fare i "taccagni" della situazione per tentare di costruire l'attacco più forte della vostra lega (magari neanche ci siete riusciti e avete lo stesso 2 dei tre nominati prima).

Pianeta Fantacalcio, 8° giornata: i centrocampisti da schierare

Ah, il solito presupposto, lo stesso di ieri per i difensori: se avete Nainggolan in rosa e la Roma gioca in casa contro il Crotone, schieratelo senza tentare di fare i fenomeni. In un caso simile, neanche a dirlo, non avete bisogno di leggere nessun articolo del genere. Quindi le nostre nomination in vista dell'ottava giornata di Fantacalcio riguardano 3 nomi minori, che finora non sono riusciti a esprimere tutto il loro potenziale, purtroppo: Daniel Bessa, Daniele Baselli e Artur Ionita.

Daniel Bessa, 24 anni, in azione nella partita con il Napoli (1° giornata)

Partiamo da Bessa, centrocampista di qualità del Verona. Un investimento che per ora non ha ripagato la vostra fiducia estiva, quando era ancora reduce da una grande stagione nel campionato cadetto: 8 gol (quasi tutti bellissimi) e 4 assist. Ma la Serie A è un'altra cosa e forse se n'è accorto anche lui (insieme a voi). Però l'ottava giornata potrebbe essere quella giusta per una partita all'altezza delle aspettative: il monday night casalingo con il Benevento. Il Verona, prima della sosta, ha dato segnali di ripresa nella trasferta di Torino: Bessa, mezzala sinistra del 4-3-3 di Pecchia, potrebbe trovare la prima gioia personale e magari regalare anche la prima vittoria agli scaligeri.

Daniele Baselli, 25 anni, finora in campionato 1 gol contro la Sampdoria

Stesse iniziali, aspettative ancora più alte. Daniele Baselli nelle prime 7 giornate di campionato ha segnato solo 1 gol (in casa con la Sampdoria), ha rimediato un cartellino rosso (nel derby con la Juve) e ha saltato 3 partite (due per un infortunio al ginocchio, una per squalifica). Insomma, finora ha deluso parecchio. In questo turno di campionato affronterà il Crotone in trasferta. Con Belotti ai box, dovrà responsabilizzarsi e prendere i granata sulle proprie spalle insieme a Ljajic e Iago Falque. Potrebbe regalarvi un bel +3.

Artur Ionita, 27 anni, al Cagliari dall'estate 2016

Infine Ionita, impegnato nella sfida interna tra Cagliari e Genoa. La difesa di Juric finora ha ricordato la BBC. Nel senso di: Serie B, Serie B, Serie C. E noi, invece di farvi il nome di Pavoletti (chissà, forse sarà tra i consigli di domani), Sau o Joao Pedro, vi suggeriamo lui: Ionita. L'anno scorso 3 gol in sole 18 partite, in questa stagione ancora nemmeno uno. Che sia arrivata l'ora di sbloccarsi?

Il sondaggio: quale centrocampista ha in caldo il +3?

Immancabile, naturalmente, il sondaggio del giorno. Perché cerchiamo di darvi consigli, ma vogliamo anche sentire la vostra, allenatori di Fantacalcio promettenti o a fine carriera (sapete voi a quale categoria appartenete). 4 nomi, due confronti diretti tra loro: Perisic e Kessie, Nainggolan e Hamsik. Una semplice domanda: quale di questi centrocampisti ha in caldo il +3 nell'8° giornata? Rispondete, tifate, pregate, imprecate.