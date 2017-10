Immaginate l'Italia con la maglia tricolore o l'Olanda che abbandona l'orange: è il risultato del curioso progetto del grafico argentino Franco Carabajal.

1 condivisione 0 stelle

6 ore fa di Stefano Fiori

Vi siete mai chiesti come sarebbero le maglie delle Nazionali di calcio, se fossero uguali uguali uguali alle bandiere dei rispettivi Paesi? Sì, l'avete fatto almeno una volta, non mentite. Anzi, magari da bambini, vi sarete messi anche a disegnare quella casacca così tanto patriottica, eppure spesso lontana dalla tradizione. Noi italiani lo sappiamo bene: in ogni disciplina sportiva che vede impegnati i nostri atleti migliori, è l'azzurro - vecchio omaggio all'ex casa regnante dei Savoia - a rappresentare lo Stivale.

E che dire dell'Olanda, conosciuta da tutto il mondo come la selezione Orange: di arancione però, nella bandiera dei Paesi Bassi, non c'è la minima traccia. In quell'attuale almeno: nelle versione in vigore fino al 1795, era proprio questo colore a spiccare al posto del rosso.

Ok, ma tutto questo sproloquio sull'origine dei colori delle Nazionali? C'è un motivo ed è anche molto curioso. Perché il grafico argentino Franco Carabajal (@Francooc07 su Twitter) non solo si è immaginato come sarebbero le maglie delle rappresentative, se fossero identiche alle bandiere: le ha direttamente realizzate al computer. Il risultato è apparso sulla piattaforma Behance e pubblicato dal sito specializzato LaCasaca.com. Nelle scelte di Carabajal c'è molto Sudamerica, ma anche Europa, Africa e Asia.

Se le maglie della Nazionali fossero uguali alle bandiere

Il progetto del grafico di Buenos Aires si chiama Camisetas Bandera: ai tifosi della Lazio verrà subito in mente l'amata maglia-bandiera realizzata negli anni Ottanta e riportata in auge dal club biancoceleste in questi anni. Le casacche disegnate da Carabajal sono ancora più aderenti alla matrice originaria: la bandiera simbolo del proprio Paese.

Franco Carabajal @Francooc07 Franco Carabajal @Francooc07 "Camisetas Bandera": il progetto grafico sulle maglie delle Nazionali di Franco Carabajal

In alcuni casi, come prevedibile, le affinità con le maglie reali sono evidenti: è il caso della Colombia, ma anche della Norvegia. In altri casi, i colori sono gli stessi ma disposti in maniera completamente differente: basta guardare nella gallery in testata le divise dell'Argentina, dell'Inghilterra o della Spagna. A spiazzare e divertire di più, però, non possono che essere le casacche dell'Italia (un inedito tricolore condiviso con il Messico) e dell'Olanda (a bande orizzontali rosso-bianco-blu), ma anche di Nazionali come la Germania (via il bianco, dentro il nero-rosso-giallo), la Bolivia (non si chiamerebbe più "La Verde") o il Giappone (come per l'Italia, il tono blu lascia spazio a uno sfondo bianco con l'iconico tondo rosso). Insomma, Carabajal si è davvero divertito. Non resta che lo facciate anche voi.