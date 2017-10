Dopo aver messo piede in Serie A e in Bundesliga, la Video Assistant Referee sbarca anche nel campionato spagnolo: sarà utilizzata dalla stagione 2019/20.

La tecnologia sbarca in Spagna. Più precisamente in Liga. Parliamo ovviamente della tanto discussa VAR che da questa stagione viene utilizzata in forma sperimentale in Serie A e in Bundesliga. E anche in terra iberica, secondo Mundo Deportivo, si sono convinti ad accoglierla.

La VAR sarà introdotta nel campionato spagnolo tra due anni, a partire dalla stagione 2019/20. Il quotidiano catalano scrive che i consorzi LaLiga e la Federcalcio spagnola hanno già firmato e consegnato tutta la documentazione all'International football association board, organo che ha il compito di definire e riscrivere le regole del calcio.

Per la Liga, campionato in cui attualmente non è presente neanche la Goal Line Technology, l'introduzione della VAR rappresenterebbe un'autentica rivoluzione.

Liga, arriva la VAR nel 2019/2020

