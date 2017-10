Giovane, spagnolo e subito protagonista in Liga: Florentino Perez e Zidane hanno messo nel mirino Kepa Arrizabalaga: scopriamo il portiere dell'Athletic Bilbao.

un'ora fa di Edoardo Colombo

Per sognare bisogna volare in alto. Frase fatta? No, realtà, roba quotidiana, alla Kepa Arrizabalaga. Nome semplice e cognome strano, un vero e proprio scioglilingua basco. Purissimo. E leggerlo fa subito venire in mento un altro portiere, questione di origini, similitudini e assonanze, suoni alla Zubizzarreta. Kepa, però, potrebbe avere un destino completamente opposto: dall'Athletic Bilbao al... Real Madrid.

Non è mai facile spingersi con i paragoni. Rischioso. E lo sa bene Kepa: "A mi no me gustan las comparaciones", chiaro? Parole sue, rilasciate ai giornalisti spagnoli curiosi di capire la forza segreta di questo ragazzo, già al centro del prossimo calciomercato. Uno alto 188 centimetri e creato in simbiosi con pali e traverse. Zidane l'anno scorso lo ha visto dal vivo, lo ha studiato e adesso - secondo Marca - avrebbe già dato il suo ok per portarlo al Real Madrid.

Anche Cristiano Ronaldo lo conosce. CR7 e Kepa la scorsa stagione fecero amicizia in area di rigore: sinistro angolato del portoghese seguito da una distensione del portiere spagnolo. Sì, questa è proprio una delle sue caratteristiche. Ah, data di nascita? 3 ottobre 1994, un orizzonte davanti a sé. Magari proprio il Santiago Bernabeu, aspettando il calciomercato e la decisione sul suo possibile rinnovo con l'Athletic.

Calciomercato Real Madrid: Kepa è quello giusto

Kepa, il Real Madrid ti corteggia

Kepa è già un nazionale. Ha vinto l'Europeo con la Spagna Under 19 da numero uno, poi ha continuato la scalata: Under 21 e Nazionale maggiore, portato in panchina negli ultimi impegni da Lopetegui. Vivendo la competizione anche con De Gea, quello che in origine fu l'indiziato per prendere il posto di Keylor Navas al Real Madrid. E invece cambio di programma praticamente annunciato.

Obiettivo di Florentino

Il presidente ha un gran obiettivo nel calciomercato: quello di riempire la nazionale spagnola di giocatori del Real Madrid. Una Roja blanca insomma, già con i galattici Marco Asensio, Dani Ceballos, Jesus Vallejo eMarcos Llorente. Intanto Arrizabalaga cresce e para, con i suoi miracoli che aumentano di giornata in giornata. Dall'esordio la scorsa stagione contro il Deportivo fino alla recente sconfitta contro il Valencia. Plasmato nella cantera dell'Athletic Bilabao e oggi gran protagonista della prima squadra. Nel mezzo la gavetta nelle squadre satellite dei baschi: prima in Tercera Division con il Baskonia, poi in Segunda B con il Bilbao Athletic. Nel 2014-15, poi, il prestito al Ponferradina in Segunda Division. E ora il presente, vicino al rinnovo con l'Athletic ma tanto desiderato dal Real Madrid.