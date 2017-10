La Uefa annuncia la divisione in Leghe delle 55 squadre che parteciperanno alla prima edizione dal settembre 2018. L'Italia è nella fascia più alta.

un'ora fa di Daniele Minuti

La Uefa ha ufficializzato le date e soprattutto la composizione delle 4 Leghe della Uefa Nations League, il nuovo torneo continentale per squadre Nazionali la cui prima edizione partirà dal settembre 2018 e terminerà nel giugno dell'anno successivo.

La competizione, presentata ufficialmente dalla Federazione a metà settembre, avrà cadenza biennale ed è stata ideata dal board esecutivo della Uefa per cercare di rilanciare il calcio delle Nazionali, mettendo in palio punti nelle partite giocate quando solitamente sono in programma delle amichevoli, e un trofeo all'inizio dell'estate.

La struttura della Uefa Nations League è quella di un torneo composto da 4 Leghe divise in 4 gironi di 3 o 4 squadre. Le vincitrici dei rispettivi gironi saranno promosse nella fascia superiore, tranne quelle della Lega A (di cui fa parte anche l'Italia) che si sfideranno nelle Final Four di giugno per la conquista del titolo.

Uefa Nations League, ecco le 4 Leghe

Con un comunicato sul suo sito ufficiale, la Uefa ha confermato la griglia di partenza del torneo e le squadre che compongono le Leghe, denominate A, B, C e D. La divisione avviene in base al ranking e con la vittoria di ieri (inutile ai fini della qualificazione ai Mondiali), l'Olanda ha acciuffato l'ultimo posto della fascia più alta. La suddivisione è la seguente.

Lega A: Germania, Portogallo, Belgio, Spagna, Francia, Inghilterra, Svizzera, Italia, Polonia, Islanda, Croazia, Olanda.

Germania, Portogallo, Belgio, Spagna, Francia, Inghilterra, Svizzera, Polonia, Islanda, Croazia, Olanda. Lega B: Austria, Galles, Russia, Slovacchia, Svezia, Ucraina, Repubblica d'Irlanda , Bosnia-Erzegovina, Irlanda del Nord , Danimarca, Repubblica ceca, Turchia.

Austria, Galles, Russia, Slovacchia, Svezia, Ucraina, Repubblica d'Irlanda Bosnia-Erzegovina, , Danimarca, Repubblica ceca, Turchia. Lega C: Ungheria, Romania, Scozia, Slovenia, Grecia, Serbia, Albania, Norvegia, Montenegro, Israele, Bulgaria, Finlandia , Cipro, Estonia, Lituania.

Ungheria, Romania, Slovenia, Grecia, Serbia, Albania, Norvegia, Montenegro, Bulgaria, , Cipro, Estonia, Lituania. Lega D: Azerbaigian, Macedonia, Bielorussia, Georgia, Armenia, Lettonia, Isole Faroe, Lussemburgo, Moldavia, Kazakistan, Liechtenstein, Malta, Andorra, Kosovo, San Marino, Gibilterra.

Le date dei sorteggi e del torneo

Oltre alla composizione delle Leghe, sono state ufficializzate anche le date della prima edizione della Uefa Nations League: il sorteggio per i gironi si terrà il 24 gennaio 2018 a Losanna, la prima giornata è fissata tra il 6 e l'8 settembre, la seconda tra il 9 e l'11 settembre, la terza tra l'11 e il 13 ottobre, la quarta tra il 14 e il 16 ottobre, la quinta tra il 15 e il 17 novembre, la sesta tra il 18 e il 20 novembre. Il sorteggio per le Final Four (che si giocherà dal 5 al 9 giugno) è in programma a inizio dicembre del 2018.

Il torneo si intreccerà anche con le qualificazioni per gli Europei del 2020, con degli spareggi che vedranno affrontarsi le 4 migliori di ogni Division a non aver ancora conquistato l'accesso durante i gironi classici. Il sorteggio per questi playoff è fissato per il il 22 novembre 2019, mentre le partite verranno disputate tra il 26 e il 31 marzo 2020.