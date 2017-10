Da Ibrahimovic a Vidal passando per Pogba, tutti gli "sgraditi" a CR7: nella rosa di Zidane nel mirino ci sarebbe Dani Ceballos.

3 ore fa di Luca Guerra

Non accetta che qualcuno gli sia al di sopra, se lo può permettere. Cristiano Ronaldo avrebbe una black list comprendente una serie di calciatori non graditi, mai transitati dal Real Madrid o anche inclusi nella rosa attualmente a disposizione di Zinedine Zidane. A rivelarlo è stata la rivista Don Balón.

I nomi riportati sono altisonanti: si va da Zlatan Ibrahimovic a Paul Pogba, fino ad Arturo Vidal e Robert Lewandowski. Due stelle del Manchester United e altrettante del Bayern Monaco, alle quali sommare un calciatore del Real Madrid: Dani Ceballos. La ragione alla base di questa cernita? Il carattere.

Zlatan Ibrahimovic è sulla lista nera di Cristiano Ronaldo: il portoghese non lo vorrebbe nel Real Madrid

A legare Ibrahimovic e Pogba nella "selezione" di Cristiano Ronaldo sono due fattori: la personalità e l'agente, Mino Raiola. Il secondo non è particolarmente gradito a CR7, mentre sul primo aspetto l'attaccante portoghese ritiene i due calciatori diametralmente opposti: lo svedese pagherebbe, stando a quanto riporta Don Balón, la personalità troppo forte, mentre il centrocampista francese avrebbe scarsa attitudine alla leadership. Nella personalità estrosa va invece rintracciata la radice del "no" all'eventuale arrivo di Vidal al Real Madrid. Quanto a Lewandowski, forse l'attaccante polacco sconterebbe la sua elevata confidenza con l'area di rigore e la minore attenzione ai movimenti lontano dall'area, caratteristica principe di Karim Benzema, partner perfetto di Cristiano.

Real Madrid, la lista nera di Cristiano Ronaldo: spunta anche Dani Ceballos

Nella Liga 2017/2018 il numero 7 del Real Madrid è ancora a secco di reti con i blancos. Zero centri a inizio ottobre. Un dato mai registrato dal 2009 ad oggi. Numeri che vanno però pesati: già, perché delle sette partite sin qui giocate dal Real in Liga, Cristiano Ronaldo è sceso in campo appena tre volte a causa della squalifica di cinque turni rimediati in occasione della finale di andata della Supercoppa di Spagna contro il Barcellona. Tra i suoi compagni di squadra, ce ne sarebbe uno con il quale CR7 non ha instaurato il feeling giusto. Si tratta di Dani Ceballos, acquistato in estate dal Betis Siviglia.

Cristiano Ronaldo non ne apprezzerebbe lo scarso altruismo e il carattere, gradendo in maniera notevole il trio formato da Modric, Casemiro e Kroos. Non tre nomi qualunque: difficile per Zinedine Zidane, che non ha mai chiesto Dani Ceballos (voluto da Florentino Perez per soffiarlo al Barcellona), ignorare il "consiglio". E pazienza se il 21enne spagnolo è stato determinante con una doppietta per la vittoria del 24 settembre sul campo dell'Alaves. L'ultima partita del Real Madrid nella Liga 2017/2018 senza Cristiano Ronaldo.

Dani Ceballos, centrocampista del Real Madrid: Cristiano Ronaldo non lo apprezza

In panchina, dietro Modric, Kroos, Casemiro, Isco, Asensio o Kovacic: è lì che Cristiano Ronaldo, secondo voci vicine agli ambienti madrileni, vedrebbe meglio Dani Ceballos. Non è comunque la prima volta che una stella ha una sua lista nera nota al club di appartenenza: difficile non tenere in considerazione la voce di chi è andato a segno almeno una volta in 4 Europei, in 3 finali di Champions League e in 3 Mondiali consecutivi, ha realizzato più di 50 reti stagionali per sei annate di fila, è il miglior realizzatore nella storia della Champions League nonché il calciatore con più marcature segnate (411) in tutte le competizioni ufficiali con la maglia del Real Madrid e il più prolifico con la maglia del Portogallo. Soprattutto se risponde al nome di CR7.