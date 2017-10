La compagna del portiere del Manchester City attacca i giocatori della Roja: "Alcuni di loro partecipavano a delle feste e non erano in condizione di allenarsi".

3 ore fa di Daniele Minuti

Nella notte si è chiusa ufficialmente la fase a gironi per le qualificazioni ai Mondiali di Russia 2018, e in attesa degli spareggi che si giocheranno a metà novembre, le due grandi assenti nella prossima Coppa del Mondo saranno sicuramente l'Olanda e il Cile.

Se l'eliminazione degli Orange era ormai prevedibile, dato che ai ragazzi di Advocaat serviva una vittoria con ben 7 gol di scarto contro la Svezia per ottenere l'accesso ai playoff, il flop della Roja decretato dalla sconfitta contro il Brasile era decisamente meno atteso.

La Nazionale vincitrice delle ultime due edizioni della Coppa America è arrivata al sesto posto del girone a pari punti col Perù, che è però passato per via della differenza reti. Un'eliminazione che brucia tantissimo e che ha scatenato le polemiche in Cile, una delle quali è partita direttamente dalla moglie del capitano Claudio Bravo.

Gracias por todos los lindos momentos mi selección👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻gracias mi capitán America por todo lo vivido. Fue realmente hermoso. Pero cuando se ponen la camiseta tiene que ser con profesionalismo. Yo sé que la mayoría se pelaron el culo, mientras otros se iban de fiestas e incluso no entrenaban de la borrachera que llevaban. A quien le quepa el sombrero que se lo ponga y que se deje de andar llorando. Por qué ahora es un país entero el llora. Aquí te esperamos con los brazos abiertos mi capitán A post shared by Carla (@carlapardolizana) on Oct 10, 2017 at 6:33pm PDT

Il portiere del Manchester City è stato uno dei maggiori imputati nel 3-0 subito dal Brasile che è costato i Mondiali alla sua Nazionale, per via della papera sul primo gol segnato da Paulinho. Ma sua moglie Carla è subito corsa in sua difesa, pubblicando sul suo profilo Instagram un messaggio polemico in cui accusava alcuni giocatori del Cile di scarsa professionalità durante i ritiri.

Grazie alla Nazionale per i bei momenti. Però quando si indossa la maglia del Cile bisogna farlo con professionalità. E io so che la maggior parte dei giocatori si sono impegnati, mentre altri andavano alle feste e poi non si allenavano perché ubriachi dalla sera prima.

Quella della compagna di Bravo è un'accusa molto grave nei confronti di giocatori che fanno parte di una delle Nazionali migliori degli ultimi anni e che nonostante il titolo di bicampione d'America, non è riuscita a conquistare l'accesso ai prossimi Mondiali. Carla Bravo ha poi chiuso il suo messaggio lodando suo marito, che non vede l'ora di rivedere.