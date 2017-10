Mondiali 2018, Cristiano Ronaldo vs Messi: gol, titoli e statistiche

Venezuela, la denuncia del ct: "Ci hanno mandato escort in albergo"

Ho visto comportamenti molto gravi - ha dichiarato nel post-partita Dudamel - ed espliciti. Sono arrivate molte chiamate e il nostro hotel era pieno di donne avvenenti che hanno cercato di sedurre i giocatori. Simili stratagemmi sono sempre esistiti, ma forse qualcuno non si è reso conto che il calcio è cambiato e che questa squadra è fatta di professionisti seri.

Una vittoria simbolo dell'onestà e della professionalità, qualità che qualcuno era convinto di poter mettere in discussione.

Come la storica qualificazione di Panama , il presunto biscotto tra Perù e Colombia e il tentativo di "ammorbidire" il Venezuela. Proprio così. Nonostante fosse già matematicamente ultima nel girone, la Nazionale del ct Rafael Dudamel ha vinto 1-0 (gol di Herrera all'84') in casa di un Paraguay che poteva ancora sperare nella qualificazione.

Prodezze, papere, gol fantasma, biscotti e... escort. Non è mancato nulla, ma proprio nulla nell'ultima giornata delle qualficazioni sudamericane ai Mondiali di Russia 2018 . La copertina se l'è presa ovviamente Lionel Messi , che con una tripletta ha permesso all'Argentina di strappare il pass per la kermesse iridata. Ma c'è tanto altro da raccontare.

Dudamel ha svelato che nell'hotel del Venezuela sono state mandate delle escort per ammorbidire i giocatori: "Qualcuno dimentica che questa squadra è fatta di professionisti".

