Dopo mesi di discussione sull'età di Youssoufa Moukoko, pure il Borussia Dortmund ammette di avere qualche dubbio. Il club però precisa: "Siamo certi sia minorenne".

un'ora fa di Elmar Bergonzini

Ormai in Germania è più facile leggere di lui che non di Cristiano Ronaldo. Tutto il paese vuole sapere gli ultimi sviluppi. E poco importa se si parla di un ragazzino che sicuramente non vive bene la situazione. Quanti anni ha davvero Youssoufa Moukoko? Lui, così come i genitori, ne dichiara 12. Ma a vederlo (specie in campo) ne dimostra di più.

Il Borussia Dortmund lo ha strappato poco più di un anno fa al St. Pauli. Nato in Camerun, il padre ha sempre dichiarato di avere il certificato di nascita del consolato tedesco. Per questo, di fatto, quel pezzo di carta, specie in Germania, è difficilmente contestabile. Formalmente bisogna attenersi ai fatti, ma in molti dubitano.

Al suo primo anno al Borussia Dortmund, Youssoufa Moukoko, tecnicamente classe 2004 (di novembre, per questo ha ancora solo 12 anni), ha affrontato ragazzi del 2002. Ha però segnato 33 gol in 21 partite. Per questo il club ha deciso di promuoverlo. Ora gioca con l’Under 17 con la quale ha segnato 17 reti in 8 apparizioni. Convocato anche dalla nazionale tedesca U16, ha già realizzato tre gol in quattro partite.

Borussia Dortmund, continua la polemica legata a Youssoufa Moukoko

Nei giorni scorsi Lars Ricken, responsabile del settore giovanile del Borussia Dortmund, aveva proposto di sottoporre il ragazzo a un RX del polso per verificarne l’età ossea. Il padre però non ha accettato la proposta. Intervistato da Spox.com, Ingo Preuss, team manager della squadra U23 del club giallonero, ha ammesso di avere alcuni dubbi:

Posso immaginare che da Moukoko l’età in realtà sia stata stimata. Forse ha 1-2 anni in più di quelli che dichiara, ma siamo certi sia minorenne.

Poi una frecciata ai giornali che hanno messo un ragazzino (indipendentemente dall’età) al centro dell’attenzione mediatica:

Una volta al Bayern Monaco ho visto un ragazzino di 13 che dimostrava 18 anni, solo che su di lui non si è scritto nulla perché non sapeva fare niente.

Al contrario di quanto accade a Moukoko. Ormai in Germania è più facile leggere di lui che di Cristiano Ronaldo.