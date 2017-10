Il ct dell'Albiceleste esalta la Pulce dopo la vittoria sull'Ecuador: "È il miglior giocatore della storia, ma noi dobbiamo far sì che non dipenda sempre tutto da lui".

859 condivisioni 0 stelle

un'ora fa

Con l'acqua alla gola, le spalle al muro e una pressione a tratti insostenibile. L'Argentina ha scelto la via più impervia per qualificarsi ai Mondiali di Russia 2018. Nell'ultima partita del girone la Nazionale di Sampaoli ha vinto 3-1 in Ecuador grazie a quel marziano che risponde al nome di Lionel Messi. Criticato e insultato per non esser riuscito a trascinare l'Albiceleste come è solito quando veste la maglia del Barcellona, ha segnato una tripletta nel match più importante facendo sospirare un popolo intero.

Nel post-partita non si parlava altro che di Messi. Tra i primi a elogiarlo il ct Jorge Sampaoli:

Messi non deve un Mondiale all'Argentina, è il calcio che deve un Mondiale a Messi. È il miglior giocatore della storia. E grazie a Dio il miglior giocatore della storia è argentino. Ma noi dobbiamo far sì che non dipenda sempre tutto da Messi. Il gruppo aveva l'obbligo di accompagnare Messi al Mondiale. La squadra ha giocato in maniera brillante, questo è un trionfo dei giocatori. Abbiamo vinto con grande autorità su un campo complicato e dopo esser andati sotto di un gol. Di Maria ci ha messo un cuore incredibile.

Poi il tecnico si è proiettato ai Mondiali:

Ci saranno molte correzioni da fare in vista dei Mondiali. Spero che saremo competitivi come lo siamo stati oggi. Posso promettere che lavorerò intensamente per portare in alto il popolo argentino.

Inevitabile un commento sul "suo" Cile che non parteciperà alla kermesse iridata: