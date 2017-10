Un'esclusiva del Sun Sport rivela dialoghi in corso tra l'atleta UFC e l'azienda di Vince McMahon.

1 condivisione 0 stelle

3 ore fa di Marco Ercole

Conor McGregor pensa al suo futuro. Dopo essere entrato nell'élite degli sportivi più ricchi del pianeta grazie al suo Money Fight di boxe con Floyd Mayweather, l'atleta UFC sta ragionando sulle varie opzioni per proseguire la sua carriera. Un suo scontro in MMA con Nate Diaz sembra essere pressoché inevitabile, ma dopo aver assaporato i vantaggi economici dell'esplorare nuove discipline, Notorious non intende precludersi niente.

Anzi, secondo quanto riportato dall'edizione irlandese del Sun, McGregor sarebbe già in trattativa con un'altra federazione che possa garantirgli ulteriori guadagni extra, che vadano oltre quelli dei suoi incontri in UFC.

E la WWE, ad esempio, rappresenterebbe un'altra occasione capace di appesantire ulteriormente il portafoglio di Notorious. Non si tratta di un esempio casuale. L'accostamento tra McGregor e la World Wrestling Entertainment esce fuori con cadenza regolare ormai da mesi, sia perché un atleta con il suo carisma e presenza scenica sarebbe perfetto per le logiche di uno sport entertainment come quello del wrestling, sia perché lo stesso irlandese non ha mai nascosto di avere una certa predilezione per la disciplina.

EXCLUSIVE: Conor McGregor in shock talks to make WWE debuthttps://t.co/4Y7wCIbQ2R pic.twitter.com/h2jnsiCFc2 — Sun Sport (@SunSport) October 10, 2017

McGregor verso Wrestlemania 34?

Lo testimonia la sua camminata con la quale si presenta nell'ottagono UFC, "rubata" proprio al boss Vince McMahon, così come le sue tante provocazioni lanciate in passato ai wrestler della World Wrestling Entertainment. E soprattutto lo conferma l'informazione del Sun, che parla di una trattativa già avviata tra McGregor e la WWE per un suo passaggio (o magari solo un'apparizione) nei prossimi show.

Sarebbe un discorso da valutare nel lungo periodo - sottolinea il tabloid britannico - e forse destinato a diventare realtà nell'appuntamento più importante della stagione, cioè Wrestlemania 34 del prossimo 8 aprile a New Orleans. Questo almeno è ciò che trapela dall'indiscrezione di una fonte anonima, riportata sul tabloid britannico:

Conor è un grande appassionato di wrestling, gran parte del suo personaggio è nato osservando gente come Rick Flair o The Rock. Quando era giovane ha preso questi atleti come modelli ed è sempre stato un suo sogno. Da parte della WWE sono arrivate molte proposte di collaborazione, ma non si sono mai create le giuste condizioni. Questa volta potrebbe essere quella buona. Certo, ha delle questioni in sospeso in UFC, ma si parla davvero di tanti soldi e penso sia difficile non prendere in considerazione l'ipotesi.

A questa indiscrezione si può aggiungere anche che solo una settimana fa, Stephanie McMahon, la figlia di Vince, aveva tessuto le lodi proprio di McGregor:

Lui ha certamente la personalità, l'abilità e l'appeal giusti. È molto reale e per come si pavoneggia ricorda molto mio padre.

Lo stesso Notorious, in tempi non sospetti, aveva commentato con un "mai dire mai", in riferimento a un suo potenziale passaggio in WWE, in quanto sarebbe stato a suo giudizio un "ottimo affare". E soprattutto negli ultimi tempi, Conor ci ha mostrato di avere fiuto per certe dinamiche...