Dalla Spagna rivelano: i rossoneri ci stanno pensando per gennaio. L'esterno sta trovando poco spazio e vuole giocare di più per non perdere il Mondiale. Già fatta la valutazione.

2 ore fa di Francesco Bizzarri

Potrebbe davvero tornare al Milan, Gerard Deulofeu. Lo spagnolo è arrivato a Barcellona con la classica operazione "spagnola" di calciomercato, la recompra (l'Everton aveva girato in prestito il giocatore al club rossonero). L'esterno sta trovando poco spazio, alla finestra c'è il Diavolo che l’ha lasciato andare a malincuore. Ora il classe ’94 pensa di nuovo al suo futuro.

A gennaio il ritorno è più che un’idea. L'avventura con i blaugrana non decolla nonostante l’infortunio di Dembélé. Sette presenze totali tra Liga e Supercoppa, nemmeno un'apparizione in Champions League.

Ecco che il Milan prova a rifarsi sotto. Deulofeu ha lasciato un ottimo ricordo: 18 presenze, 4 gol e 3 assist. Il giocatore ci pensa, il club catalano fa il prezzo: 20 milioni di euro. Da qui a gennaio, quando aprirà il calciomercato, occhi puntati sulle sue prestazioni.

Calciomercato Milan, Deulofeu rimane nel mirino

Calciomercato Milan, si sogna il ritorno di Deulofeu

Iniziano i primi movimenti di mercato. Gennaio è ancora lontano, le idee però vanno tirate fuori ora. Deulofeu per Montella, il Barcellona ha fissato il prezzo. Venti milioni di euro per un giocatore tornato alla base catalana ma che per ora non ha convinto. I quotidiani spagnoli sono sicuri: i rossoneri vogliono farsi sotto.

Deulofeu attende, vuole risposte da Valverde che l’ha impiegato poco. Ad inizio 2018 meglio farsi trovare pronti: il ct spagnolo Lapotegui inizierà a pensare alle convocazioni per il Mondiale di Russia 2018. Gerard vuole esserci a tutti i costi. Ha indossato di nuovo la divisa delle Furie Rosse a tre anni dalla prima chiamata. Ora non vuole più lasciarla. Ecco perché il ritorno in Serie A con il Milan può essere un’occasione da non perdere.

Calciomercato Milan, Deulofeu con la maglia della Spagna

Il calciomercato aprirà ufficialmente i battenti il 1° gennaio. Deulofeu si sente un giocatore del Barcellona: con Messi e Suarez ci vuole giocare sempre lui. Se Valverde farà altre scelte, allora non è escluso un trasferimento. Il Milan attende.