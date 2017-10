I quotidiani sportivi di tutto il globo celebrano la Pulce che ha portato l'Argentina in Russia. Sampaoli: "Impensabile giocare una Coppa del Mondo senza Leo".

1 condivisione 0 stelle

un'ora fa di Francesco Bizzarri

Il Messia del Calcio si è preso la scena. Lionel Messi con tre gol porta la sua Argentina al Mondiale di Russia 2018. Un popolo intero è in delirio grazie a quello che sembra sempre di più il figlio del Dio del pallone. E pensare che l’Albiceleste trionfa in rimonta contro l’Ecuador: il gol di Ibarra condannava la squadra di Sampaoli. Poi el milagro osannato in tutto il mondo.

Non solo l’Argentina celebra sulle pagine dei propri giornali la tripletta della Pulce. Il globo intero si inginocchia davanti a lui: i titoli delle testate internazionali sono tutti per Leo. E anche per chi, negli anni, l’ha criticato spesso quando indossava la maglia del suo Paese. Poco decisivo, dicevano. Nella notte appena trascorsa è arrivata la risposta.

Con il tris all’Ecuador, Messi è uno dei migliori bomber della storia delle Eliminatories, 21 centri come Suarez. Poco importa però questo ennesimo record: del match verrà ricordata l’impresa creata da suoi piedi fantastici.

3 gol di Messi: ecco come l'Argentina volta al Mondiale del 2018

Messi, all’altezza di Dio

Il titolo per Messi del quotidiano Olé è forse il migliore in assoluto per descrivere l’incredibile notte: "All’altezza di Dio". Ai 3000 metri di altitudine della capitale dell’Ecuador, Quito, il miracolo di Leo ha portato ancora più in alto il suo Paese. Prima a un passo dal baratro, poi in paradiso.

"Genio del calcio mondiale", Marca apre così la sua edizione online. La tripletta ha fatto rumore anche in Spagna. Che poi, nella penisola iberica, avranno quasi finito i titoli per descrivere il Messi con la maglia del Barcellona. O Dio, o Genio. Da qui in poi, forse, i titolisti di tutto il mondo dovranno iniziare ad inventare nuovi termini. Noi ci proviamo: Messicoloso. Un po’ Messi e un po' miracoloso: il binomio perfetto.

Gli altri Paesi: l’Italia, la Francia, la Germania, il Brasile, l’Inghilterra, tutti a celebrare la Pulce.

15 Facebook Twitter Pinterest Sport.es

Facebook Twitter Pinterest A Bola

Facebook Twitter Pinterest Mundo Deportivo

Facebook Twitter Pinterest Kicker

Facebook Twitter Pinterest Corriere dello Sport

Facebook Twitter Pinterest Globoesporte.com

Facebook Twitter Pinterest El Pais

Facebook Twitter Pinterest l'Equipe

Facebook Twitter Pinterest La Gazzetta dello Sport

Facebook Twitter Pinterest The Guardian

Facebook Twitter Pinterest BBC

Facebook Twitter Pinterest As.com

Facebook Twitter Pinterest Marca

Facebook Twitter Pinterest Olé 2

Facebook Twitter Pinterest Olé

Chiudi 1 di 15

Le parole

Jorge Sampaoli se l’è vista brutta. Il ct dell’Argentina ringrazia in prima persona il salvatore Messi. Grazie a lui può prenotare un volo per la Russia.

Impensabile una Coppa del Mondo senza Leo. È il miglior giocatore della storia, mi emoziono stando in gruppo vicino a lui.

E Leo, schiacciato dall’euforia, commenta così la qualificazione:

Una follia non classificarsi. Meritavamo di andare al Mondiale per tutto quello che abbiamo passato. Abbiamo sofferto e lottato fino in fondo. Ma prometto: d’ora in poi la Seleccion sarà diversa e migliorerà.

Messaggio per tutta l’Argentina. E per Sampaoli. Leo Messi, il Messia del Calcio, c’è. Che gli vengano dati anche dei discepoli all’altezza per vincere un Mondiale che all’Albiceleste manca dal 1986.