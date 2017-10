Roman Reigns, Seth Rollins e Dean Ambrose tornano ufficialmente insieme: The Miz, Cesaro, Sheamus e Braun Strowman i loro obiettivi.

7 ore fa di Marco Ercole

Direttamente dal Bankers Life Fieldhouse di Indianapolis, va in scena una nuova puntata di Raw, lo show rosso di proprietà della WWE, che si aprirà come annunciato con una puntata di Miz TV con gli ospiti speciali Cesaro e Sheamus, che la settimana scorsa hanno aiutato il campione intercontinentale ad avere la meglio su Roman Reigns.

Da quell’incontro sono nati tanti rumors riguardo una possibile reunion dello Shield, soprattutto dopo l’inquadratura di fine puntata, in cui Seth Rollins e Dean Ambrose si sono avvicinati a Roman Reigns nel backstage, senza dire una sola parola.

Grande attesa anche di conoscere Sister Abigail, intravista la scorsa settimana in un video di Bray Wyatt. In sospeso anche la questione tra Mickie James e la campionessa femminile di Raw, Alexa Bliss. Uno sguardo anche alla divisione Cruiserweight, dove Enzo Amore dovrà continuare a guardarsi le spalle dopo l’arrivo tra i pesi leggeri di Kalisto. Non resta che cominciare il racconto, come sempre su WWE-ek Raw, la rubrica a cura di FOX Sports.

WWE Raw, Miz TV

Questa puntata parte dunque con Miz Tv, che vede salire sul ring il padrone di casa, ovviamente The Miz, accompagnato da Curtis Axel (non Bo Dallas, infortunato). Sarà un'edizione speciale, in cui saranno consegnati dei primi, i Mizzy. Il primo è proprio per Curtis Axel, per la sua perseveranza di fronte alle avversità.

Subito dopo vengono chiamati i vincitori dei "Best supporting actor", Cesaro e Sheamus. Il Bar arriva sul ring e si dice onorato di ricevere il premio, per il quale i due ringraziano Reigns, Rollins e Ambrose. L'ultimo premio Miz lo dedica a se stesso, il Big Dog.

Questo è troppo, Roman Reigns fa il suo ingresso nell'arena. The Miz gli dice di non fare niente, perché sono quattro contro uno e che i rumors sulla riunione dello Shield sono pari a zero, così come è lo stesso Reigns. The Big Dog si limita a dire che non si tratta di rumors, poi lo raggiungono Dean Ambrose e Seth Rollins. The Shield è ufficialmente riunito in WWE e si avvia verso il ring. Prima si sbarazzano di Axel, Cesaro e Sheamus, poi fanno lo stesso con The Miz, per poi concludere in bellezza con i tre pugni uniti sul ring.

Jason Jordan vs Karl Anderson (e Luke Gallows)

Ancora un'altra convincente vittoria per Jason Jordan, che riesce ad avere la meglio su Karl Anderson, nonostante i continui disturbi di Luke Gallows, con una spettacolare Neck Breacker.

Jason Jordan batte Karl Anderson.

Backstage

The Miz è in infermeria, lo raggiunge il General Manager di Raw, Kurt Angle. Gli dice che il ritorno dello Shield è la logica conseguenza dei suoi comportamenti e che a TLC lo dovrà affrontare, in un Tables, Ladders e Chairs Match.

Elias Samson vs Apollo Crews

Elias Samson inizia con la sua solita canzone, viene interrotto da Titus O'Neil con il banjo, che introduce Apollo Crews e dà il via all'incontro. A vincere è ancora una volta Elias Samson con la sua Drift Away.

Elias Samson batte Apollo Crews

Enzo Amore sul ring

Enzo Amore è molto arrabbiato con Kurt Angle, per il suo cambio di atteggiamento nei suoi confronti, che ha consentito a Kalisto di attaccarlo, attaccandosi a cavilli regolamentari, nonostante la clausola "no contact" che lo stesso General Manager di Raw aveva firmato.

E oltre al danno è arrivata la beffa, visto che lo stesso luchador è stato premiato con la sfida per il titolo a TLC.

Kurt Angle lo raggiunge e spiega che Kalisto è entrato nella divisione dopo la firma di quel documento per cui era legittimato ad attaccarlo e che Enzo non si deve preoccupare per TLC, perché difenderà il titolo già stasera. Enzo accetta, a patto però di essere nel Main Event. Così è deciso, ma Kurt Angle sottolinea che il gangster certificato non potrà usare trucchetti per farsi squalificare, perché si tratterà di un Lumberjack Match.

Braun Strowman vs Matt Hardy

Troppa differenza tra i due contendenti, con Braun Strowman che si sbarazza di Matt Hardy dopo due Chokeslam e una Running Powerslam.

Braun Strowman batte Matt Hardy

The Shield in azione

Braun Strowman sembra voler infierire su Matt Hardy e lo porta verso l'ingresso dell'arena. Di fronte a sé trova però lo Shield al completo (stavolta tutti con la stessa divisa): The Monster Among Men prova ad attaccare per primo, ma il 3 contro 1 finisce per fargli subire una Spear da Roman Reigns e una Shield Bomb sul tavolo di commento.

I tre dopo vengono intervistati nel backstage e spiegano di essere più forti che mai, di non avere paura di nessuno e di essere pronti ad affrontare uno, due, tre, quattro o sei avversari contemporaneamente. E soprattutto, che ora sono loro a controllare lo show.

Mickie James e Alexa Bliss sul ring

Mickie James se la prende con Alexa Bliss verbalmente, ma sottolinea come a TLC diventerà per la settima volta campionessa. Sull'arena si affaccia la detentrice della cintura, che dice di avere un filmato con i suoi successi da mostrarle.

Si tratta di un video in bianco e nero, chiramente irrisorio di Mickie, presa in giro per l'età.

La James invita così Alexa a raggiungerla sul ring, ma la Bliss si avvicina solo un po', mostra la cintura e fa come per andarsene. Mickie James la rincorre e la trascina sul quadrato: il tempo di colpirla, poi Alexa Bliss riesce a scappare.

Backstage

Kurt Angle guarda un video di Asuka insieme a Bayley e Sasha Banks, dicendosi impressionato. Le due chiedono di poterla affrontare a TLC per darle il "benvenuto". Lo stesso vogliono fare Alicia Fox, Dana Brooke ed Emma. Per accontentare tutte, il General Manager indice per stasera un Fatal 5-Way Match a eliminazione.

Cedric Alexander e Mustafa Ali vs Brian Kendrick e Jack Gallagher

Tag Team Match tra Cruiserweight, con Cedric Alexander e Mustafa Ali da una parte, Brian Kendrick e Jack Gallagher dall'altra. A vincere sono questi ultimi, dopo uno Sliced Bread di Kendrick su Mustafa Ali.

Jack Gallagher e Brian Kendrich vincono dopo lo schienamento di Kendrich su Mustafa Ali

Backstage

The Miz va da Kurt Angle e dice che, dopo aver ascoltato le dichiarazioni dello Shield, sta cercando persone per affrontarlo a TLC. Dice di aver già individuato un rinforzo: Braun Strowman apre la porta con un calcio. È lui il rinforzo. E vuole tanto The Shield...

Finn Balor sul ring

Finn Balor si presenta sul ring e parla di Bray Wyatt, definito solo un codardo alla disperata ricerca di attenzioni. L'ex leader della Family appare sul Titantron, si siede sulla sedia a dondolo e ricorda che se non hanno paura di lui, devono averne di lei.

Il suo volto si distorce, così come la sua voce. Adesso è Sister Abigail a parlare, dicendo di conoscere i demoni meglio di chiunque altro e di saperli controllare.

Bayley vs Sasha Banks vs Emma vs Alicia Fox vs Dana Brooke

Fatal 5-Way Elimination Match

Si tratta di un match a eliminazione. Bayley elimina Dana Brooke dopo un Bayley-to-Belly Suplex, successivamente viene però schienata dopo un Axe Kick di Alicia Fox. Sono rimaste in tre, con Alicia ed Emma che sembrano allearsi.

Come prevedibile Emma tradisce poco dopo il patto e questo porta all'eliminazione della Fox per sottomissione nella Bank Statement. Emma approfitta della situazione, esegue un Roll-up su Sasha e si prende la vittoria.

Emma schiena Sasha e diventa la sfidante di Asuka a TLC

Backstage

Finn Balor viene intervistato e spiega come Bray Wyatt stia perdendo la testa, oltre ad aver liberato qualcosa di molto pericoloso e di cui ha percepito la malvagità. In ogni caso, sa perfettamente come comportarsi.

Kalisto si prepara per il Main Event e racconta di essersi ispirato a Rey Mysterio ed Eddie Guerrero.

Enzo Amore (C) vs Kalisto

Lumberjack Match

La stipulazione del match mette Enzo Amore in seria difficoltà, raccogliendo i frutti di quanto seminato dal momento del suo arrivo tra i Cruiserweight. Tutti gli altri wrestler fuori dal ring sono contro di lui e pro Kalisto, fino a quando non scoppia una maxi rissa fuori che coinvolge tutti loro.

Il Luchador ne approfitta con un Superplex che lancia Enzo Amore su tutti loro. Si va avanti con il match, Enzo sta per chiudere, ma Kalisto viene salvato da Mustafa Ali, che trascina il campione fuori dal ring. E Kalisto riesce a chiudere poco dopo con una spettacolare Salida del Sol.

Kalisto batte Enzo Amore e diventa nuovo Cruiserweight Champion

LUCHA! LUCHA! LUCHA!



A puntata conclusa, Kalisto ha dedicato su Twitter la sua vittoria a Eddie Guerrero, che durante lo show avrebbe festeggiato il compleanno, e Rey Mysterio, i suoi due idoli d'infanzia. Quest'ultimo ha ringraziato sempre sul Social Network, facendo i complimenti a Kalisto, visto che è stato nella prima Cruiserweight Championship in un main event del roster principale.