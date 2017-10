Di Canio: "Borini lo conosco, è bravo... per non retrocedere"

E proprio così dovrebbe andare. La domanda che ora tutti i tifosi del Milan si pongono è: chi verrà dopo Adidas? Sembra da escludere Nike, sponsor tecnico dei cugini dell'Inter. Più probabile un accordo con New Balance o Under Armour.

La Rosea ricorda come nel 2013 fosse stato firmato un contratto di 10 anni a 19.7 milioni di euro a stagione. Successivamente la vecchia proprietà del Milan ha dato ad Adidas la possibilità di interrompere il contratto. Un nuovo capitolo durante l'ultima estate, quando è stata raggiunta un’intesa temporanea fino al 2019 con la possibilità per lo sponsor di salutare entro giugno 2018.

Un binomio vincente che potrebbe presto interrompersi. Il rapporto tra il Milan e l' Adidas potrebbe giungere all'epilogo al termine di questa stagione. Lo scrive la Gazzetta dello Sport, secondo cui l'azienda tedesca e i rossoneri si diranno addio dopo 20 anni di fila (in precedenza Adidas era già stato sponsor tecnico del Diavolo dal 1978 al 1980 e dal 1990 al 1993).

I rossoneri potrebbero cambiare sponsor tecnico entro giugno 2018 dopo 20 anni di Adidas: spuntano i nomi di New Balance e Under Armour.

