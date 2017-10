Qualificazioni mondiali, sorteggi playoff

Gli spareggi fra un mese, con gli Azzurri che saranno teste di serie. L'avversaria più probabili sarà una fra Svezia, Irlanda, Irlanda del Nord e Grecia.

un'ora fa di Alberto Casella

Bisognerà attendere innanzitutto l'ultima giornata dell'ultimo turno dei gironi eliminatori delle qualificazioni mondiali in programma stasera, poi la nuova classifica del ranking Fifa - lunedì 16 - e infine i sorteggi dei playoff, in programma martedì 17 ottobre a Zurigo per conoscere l'ultima avversaria dell'Italia sulla strada di Russia 2018.

A dire il vero un ventaglio di possibili rivali c'è già e nessuna si può dire abbia una faccia troppo feroce, nessuna pare un ostacolo insormontabile per una squadra che porta pur sempre quattro stelle cucite sul petto.

L'avversario più temibile per la Nazionale in questo momento è la propria immagine riflessa nello specchio: la disfatta di Madrid ha lasciato segni e minato certezze che datavano da Euro 2016. Lo spirito vivace e battagliero di quella squadra garibaldina e molto contiana - va detto - sembra smarrito, sgretolato al Bernabeu. La rete di Candreva ieri sera a Scutari è il minimo sindacale di un tentativo di ricostruzione.

Un minimo sindacale, il gol dell'interista, che ha consentito alla squadra di non sfaldarsi e di incollarsi addosso un po' di autostima, fondamentale per affrontare dei playoff di qualificazioni mondiali che si annunciano più che abbordabili per un'Italia che sia in salute.

Cominciamo dalle certezze, cioè dalle date: le otto migliori seconde si affronteranno a novembre in due gare con l'andata fra il 9 e l'11 e il ritorno fra il 12 e il 14. In campo ci sarà mezza Europa, lo si sapeva da tempo e i calendari dei campionati avevano già previsto la sosta.

Il gol con cui l'Irlanda ha battuto il Galles

Stasera saranno dissipati gli ultimi dubbi, ma la certezza è che l'Italia sarà testa di serie con 1.065 punti dietro al Portogallo con 1.397 ma davanti a Croazia, terza con 1.012, e per il momento alla Danimarca che ne ha 1.001. Dato per scontato che Francia e Grecia batteranno in casa rispettivamente Bielorussia e Gibilterra, la rivale degli Azzurri che uscirà dal sorteggio dei playoff di qualificazioni mondiali sarà una fra Svezia, Irlanda, Irlanda del Nord e Grecia.