I lusitani superano 2-0 la Svizzera nell'ultima giornata della fase a gironi e conquistano il pass per la qualificazione diretta. Svizzera agli spareggi, eliminata l'Olanda.

Come sarebbe un Mondiale senza Cristiano Ronaldo? Fortunatamente non dobbiamo immaginarlo. Nell'ultima giornata della fase a gironi delle qualificazioni a Russia 2018, il Portogallo supera 2-0 la Svizzera (autogol di Djourou e rete di André Silva) e chiude il Gruppo B in vetta a quota 27 punti, gli stessi degli elvetici che però pagano una peggiore differenza reti e dovranno quindi passare dalle forche caudine degli spareggi (l'andata il 9, 10 e 11 novembre, il ritorno il 12, 13 e 14). I lusitiani strappano invece il pass per accedere direttamente alla kermesse iridata.

Nel Gruppo A la Francia si impone 2-1 - non senza soffrire - sulla Bielorussia e si qualifica da prima del girone, la Svezia perde 2-0 in casa dell'Olanda ma chiude seconda grazie a una migliore differenza reti. Salutano gli Orange a cui serviva un successo con uno scarto di 7 gol. Nel Girone H il Belgio - già in Russia - ne fa 4 contro Cipro (doppietta di Eden Hazard, gol del fratello Thorgan e poker di Lukaku) e la Grecia si conquista i playoff grazie all'agevole vittoria (4-0) contro Gibilterra. Nulla da fare per la Bosnia di Dzeko che si classifica terza dopo aver vinto 2-1 in casa dell'Estonia.

Mondiali Russia 2018, le Nazionali europee già qualificate

Russia

Francia

Portogallo

Germania

Serbia

Polonia

Inghilterra

Spagna

Belgio

Islanda

Le qualificate ai playoff (le prime quattro sono teste di serie)