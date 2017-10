Il nostro consiglio è il numero 1 della Samp: Puggioni (o Viviano, dipende da mister Giampaolo). Il sondaggio: chi scegliereste tra Donnarumma, Berisha, Perin e Reina?

Dai, che la sosta è alle spalle e si comincia a vedere l'ottava giornata di Serie A. Qualche giorno fa, con le partite della Nazionale di traverso, era soltanto un puntino lontano. Ora, se allungate il braccio (non lo fate, è metaforica la cosa), potete quasi toccare Juventus-Lazio, il primo anticipo del sabato alle 18.

Un turno da campionato da urlo. Neanche a dirlo se dopo il weekend avrete perso di nuovo al Fantacalcio: Juve-Lazio e Roma-Napoli di sabato (all'Olimpico alle 20.45), il derby tra Milan e Inter come posticipo della domenica. Si parte alla grande e si finisce col botto.

In mezzo tanti altri match meno spettacolari sulla carta, ma sicuramente determinanti per la vostra giornata di Fantacalcio. Soprattutto se vi ritrovate con in porta Cragno, Mirante, Viviano o Puggioni, tutti impegnati alle 15. Da oggi parte la nostra rubrica dei consigli. Partiamo dai portieri: ma avete capito male, non vi abbiamo detto di mettere Consigli. Anche se la giornata (Sassuolo-Chievo) potrebbe pure consentirvi di schierarlo titolare...

Fantacalcio, 8° giornata: i portieri. Voi chi schierereste?

Conta il portiere, vero. Ma nel Fantacalcio, spesso e volentieri, conta ancora di più la partita che vede protagonista il vostro numero 1. Quindi ecco che è possibile associare profili che sulla carta sono distanti anni luce, ma che in realtà nella probabile formazione titolare hanno bene o male lo stesso valore nella giornata in questione.

Samir Handanovic, 33 anni, contro il Crotone: 3 gol subiti, è il meno battuto della Serie A

E i tanti scontri diretti dell'ottavo turno di campionato non vi faranno dormire sonni tranquilli nemmeno se avete scelto i portieri meno battuti fino a questo momento. In ordine: Handanovic (3 reti subite), Alisson (4, una partita in meno), Reina e Buffon (entrambi 5).

I nostri consigli: il big match di Roma e la stanchezza del "Papu"...

L'ottava giornata di Fantacalcio è pericolosissima per i portieri. Buffon allo Stadium se la vedrà con la Lazio, reduce dai 6 gol segnati al Sassuolo. Ma se avete il portiere della Juve è molto probabile che voi non abbiate scelta: o lui... o Szczesny. E quindi lui, per questa partita.

Alisson Ramsés Becker, 25 anni, nell'8° giornata dovrà vedersela con l'attacco del Napoli

La Roma e il Napoli si affrontano all'Olimpico, di fronte Alisson e Reina, due tra i migliori per rendimento. Noi puntiamo sul "partenopeo": la squadra di Sarri non fa differenza tra casa e trasferta, complicato pensare che il romanista rimanga imbattuto stavolta. E se succederà, allora avremo sbagliato: il suo voto sarà altissimo per le numerose occasioni da gol sventate.

Il nostro consiglio settimanale però è un altro: il portiere della Sampdoria, impegnata con l'Atalanta. L'avversario non è semplice, lo sappiamo, ma i blucerchiati a Marassi sono riusciti a piegare senza troppe difficoltà anche il Milan. E gli impegni delle nazionali, con il "Papu" Gomez spremuto dall'Argentina (due partite tirate e decisive per la qualificazione al Mondiale in Russia), potrebbero riconsegnare stanco a Gasperini il giocatore più forte della rosa.

Christian Puggioni, 36 anni, è il nostro consiglio per l'8° giornata (Sampdoria-Atalanta)

La domanda ora è un'altra: giocherà Puggioni o Viviano? Se li avete entrambi, meglio per voi. Se ne avete soltanto uno, allora schieratelo titolare e poi affidatevi alla bontà di mister Giampaolo.

Il sondaggio: chi tra Donnarumma, Berisha, Perin e Reina?

Avete letto i nostri consigli, avete capito (forse) il nostro punto di vista. Ma ora tocca a voi: vi proponiamo un sondaggio in cui mettiamo in contrapposizione quattro portieri, tutti impegnati in trasferta. Donnarumma, Berisha, Perin e Reina: voi chi schierereste? Che consiglio dareste a un fantallenatore in enorme difficoltà? Calcolate che vi stiamo considerando degli esperti semplicemente perché avete aperto il link dell'articolo. Già questo dovrebbe stimolare una risposta competente...