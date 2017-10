Cocaine Coaching: @MiamiDolphins offensive line coach allegedly snorts coke before team meeting because Miami https://t.co/Zm0SNvDWKg pic.twitter.com/NvTfVQqOb4

Nelle ore che hanno seguito questo comunicato Kijuana Nige Sherrod, la ragazza che ha reso noto il video e a cui Foerster - sempre nel filmato - ha dichiarato il suo amore, è stata travolta dagli insulti per aver provocato le dimissioni di uno degli assistant coach più pagati della lega (percepiva quasi 3 milioni di dollari a stagione). Lei si è difesa così su Facebook.

Ho presentato le dimissioni ai Miami Dolphins - ha dichiarato Foerster in un comunicato - e mi assumo tutte le responsabilità delle mie azioni. Chiedo scusa alla dirigenza. Adesso il mio obiettivo è farmi aiutare dalla mia famiglia e da medici professionisti.

Si è filmato mentre sniffava cocaina con una banconota e ha inviato il video a una ragazza di nome Kijuana Nige Sherrod, che ha pubblicato tutto sui social scatenando un putiferio. Lui è Chris Foerster, allenatore della linea offensiva dei Miami Dolphins. O meglio, ex allenatore. Sì, perché dopo quanto successo non ha potuto fare altro che lasciare il suo incarico e chiedere scusa.

Con il tuo consenso, questo sito internet utilizza cookies di terze parti per migliorare la tua esperienza. Puoi conoscere di più sul nostro utilizzo dei cookies e su come modificare le impostazioni nella nostra Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all'utilizzo dei cookies.

OK