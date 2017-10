I Campioni d'Italia diventano il primo club al mondo a sbarcare su Netflix: nel 2018 uscirà un documentario in 4 parti sulla Vecchia Signora.

La Juventus sbarca su Netflix e lo fa in grande stile: i bianconeri diventano infatti la prima società calcistica del mondo ad associarsi con il colosso dello streaming online, che produrrà ufficialmente una docu-serie sui Campioni d'Italia.

A comunicarlo è stato il club piemontese sul proprio sito, rivelando come sia in preparazione una serie di 4 puntate di un'ora ciascuna che seguirà i giocatori juventini non soltanto nel momento in cui scendono in campo, ma anche nella vita di tutti i giorni.

L'affiliazione con l'azienda statunitense è un passo importante per la Juventus, che ha iniziato un progetto di promozione e valorizzazione del suo brand a livello mondiale, partito qualche mese fa con la creazione del nuovo logo del club.

Col comunicato ufficiale in cui viene annunciato l'accordo, la Juventus rivela i particolari della serie che dovrebbe uscire sulla piattaforma streaming nelle prime settimane del 2018, per poi essere diffusa in tutto il mondo.

Netflix realizzerà una docu-serie di quattro puntate di un'ora l'una, raccontando la Juve da un punto di vista completamente nuovo, seguendo i giocatori bianconeri non solo in campo, durante le partite e gli allenamenti, ma anche nei momenti più intimi e personali, quando, smessi maglietta e scarpini, svestono anche i panni di campioni, per tornare ragazzi come tutti.

Ad accompagnare l'annuncio, ci sono le parole del Co-Chief Revenue Officer del club bianconero Federico Palomba, che esprime tutta la sua soddisfazione sull'accordo siglato fra i Campioni d'Italia e il colosso dell'intrattenimento.

È motivo di orgoglio essere la prima società di calcio protagonista di un Netflix Original Documentary. Progetti di questo tipo confermano la nostra vocazione all’innovazione e a essere a tutti gli effetti uno Sport Entertainment brand.

Infine è arrivato anche il commento di Erik Barmack, Vice-Presidente della sezione di produzioni originali internazionali di Netflix, che si è detto particolarmente contento di poter creare un prodotto che ha come obiettivo primario quello di raggiungere i sostenitori della Juventus in tutto il mondo.