Il portiere del Bayern Monaco è il più forte nel videogame targato EA Sports. Dietro di lui De Gea e Buffon.

2 ore fa di Luca Guerra

Nella vita reale, non passa un bel momento professionale a causa di una frattura al metatarso del piede sinistro che lo ha costretto a un intervento chirurgico nel mese di settembre e lo porterà a tornare in campo solo nel 2018. Manuel Neuer, portiere del Bayern Monaco, può però consolarsi con la realtà virtuale: nella classifica stilata da FIFA 18, videogame di simulazione calcistica targato EA Sports, tra i pali è lui il più forte.

Nel gioco, l’Overall Rating di Neuer si attesta a 92 punti. Come lui, nessun altro. Alle sue spalle, nel podio virtuale stilato dai curatori di FIFA 18, ci sono David De Gea del Manchester United (90) e Gianluigi Buffon della Juventus (89). Un terzetto di tutto rispetto, che per tanti potrebbe rispondere ai valori rivelati dal rettangolo verde.

Nel calcio, è vero, conta segnare sempre un gol in più dell’avversario: ma se è importante avere a disposizione un buon attaccante, in grado di segnare quando serve, è altrettanto fondamentale avere tra i pali un portiere in grado di salvare il risultato. Nella valutazione dei portieri in FIFA 18 si deve tener conto anche delle singole statistiche nella carta riguardante il giocatore: c’è chi sin fa valere per piazzamento, chi per la qualità nelle uscite alte o basse e chi nei tuffi. La media di Manuel Neuer è la più soddisfacente di tutte.

Nei primi 10 nomi della lista griffata FIFA 18 risultano anche il belga del Chelsea Thibaut Courtois, il francese Hugo Lloris (Tottenham), il polacco dell'Atletico Madrid Jan Oblak, lo sloveno Samir Handanovič (Inter), Petr Čech, portiere della Repubblica Ceca e dell'Arsenal, il francese Stéphane Ruffier del Saint-Étienne. A chiudere la Top 10 è un altro tedesco, Marc-André ter Stegen del Barcellona.

Dati che condizionano le scelte degli allenatori di FIFA 18, anche per quanto riguarda le modalità Carriera e Ultimate Team. Nel primo caso sarà importante puntare su portieri più giovani, con ampi margini di crescita e costi ridotti; nella seconda tipologia, occorrerà riflettere sullo stile di gioco adottato e sulla necessità di un’acclarata intesa. Nel caso scegliate una squadra Ultimate Team Premier League, per esempio, la scelta dovrà ricadere su De Gea piuttosto che su Neuer. A fronte delle statistiche, occorre una mente che abbia ben chiare le regole e le finalità del videogame: anche nella selezione dei portieri.

La Top 10 tra i pali