La Juve non molla il centrocampista serbo: resta l'obiettivo principale in vista della prossima sessione estiva di calciomercato.

2 ore fa di Massimiliano Rincione

Cominciano già a delinearsi i piani delle squadre per la sessione estiva di calciomercato 2018. Una finestra che vedrà, come al solito, una Juventus protagonista in Italia e in Europa. La parola d'ordine sarà sostanzialmente una: rafforzare la linea mediana. Non è un segreto che negli ultimi due anni i bianconeri abbiano avuto un po' di difficoltà nel reperire quegli interpreti richiesti da Massimiliano Allegri per una nuova gestione al centro del campo, una zona in cui si sono susseguiti fior di top player quali Pirlo, Pogba e Vidal.

Proprio in virtù della necessità di rimpolpare un reparto in cui le non perfette condizioni di Marchisio e Khedira hanno destato più di un allarme, sembrerebbe essere tornato in auge uno dei nomi che più stuzzica la fantasia del tifo bianconero. Stiamo parlando di Sergej Milinkovic-Savic, centrocampista in forza alla Lazio, prossima avversaria della Juventus al rientro dalla sosta per le nazionali.

La sfida dell'Allianz Stadium, primo anticipo dell'ottava giornata di Serie A, sarà l'occasione per rompere il ghiaccio con la dirigenza della Lazio riguardo al futuro dell'ex Genk. Stando a quanto riferito da Il Messaggero, il club capitolino potrebbe porgere l'orecchio alle argomentazioni dei Campioni d'Italia, che dovranno portare sul tavolo un'offerta in grado di accontentare le enormi pretese di Claudio Lotito in sede di calciomercato.

Calciomercato Juventus: il Real Madrid insidia Dybala

Non solo rumors in entrata per la Juventus, che registra i continui sondaggi dei vari top club europei per Paulo Dybala. Con un Real Madrid assai interessato all'evolversi della situazione legata alla Joya, i bianconeri si preparano ad ergere un muro per difendere l'argentino dagli assalti dei Galacticos. Florentino Perez, presidente della società iberica, non ha fatto mistero del suo grandissimo apprezzamento nei confronti dell'ex Palermo, giudicato il perfetto sostituto di Karim Benzema al centro del tridente di Zidane. Calciomercato 2018 che si annuncia dunque come uno dei più caldi per la compagine guidata da Max Allegri, chiamata ancora una volta ad alzare l'asticella nel tentativo di ridurre il gap con le concorrenti continentali ad oggi più attrezzate.