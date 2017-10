Dalle due sfide nelle gabbie infernali al main event tra Jinder Mahal e Shinsuke Nakamura per il titolo WWE.

È arrivata la notte dell’inferno nella gabbia, la notte di Hell in a Cell, il Pay-Per-View WWE dedicato al roster di SmackDown. Si tratta della nona edizione di questo particolare PPV, che per la prima volta andrà in scena alla Little Caesars Arena di Detroit, in Michigan. Come sempre la redazione di FOX Sports la seguirà insieme a voi in diretta, dall’1.30 (Kickoff compreso) alle 5 di notte, per raccontarvi live i risultati degli incontri in programma.

Il main event di Hell in a Cell è la sfida per il titolo WWE di Jinder Mahal, che dovrà difenderlo dall’attacco di Shinsuke Nakamura. Lo stesso dovranno fare i campioni di coppia del New Day, la campionessa femminile Natalya (intervistata da FOX Sports pochi giorni fa) e il detentore della US Championship, AJ Styles.

Durante lo show saranno messe in palio tutte le cinture di SmackDown, ma anche i match non titolati saranno affascinanti, su tutti quello che prende il nome dall’evento, cioè l’Hell in a Cell match tra Shane McMahon e Kevin Owens, alla resa dei conti dopo i brutali attacchi dell’ex campione degli Stati Uniti sia al proprietario della WWE, Vince McMahon, che allo stesso Shane. Non resta dunque che cominciare la diretta scritta e scoprire i primi risultati. Poco prima dell’inizio, intanto, i wrestler sono già pronti…

WWE Hell in a Cell, tutti i risultati in diretta

I primi risultati di Hell in a Cell saranno, come per ogni Pay-Per-View WWE, quelli del Kickoff, che in questa circostanza mette di fronte la coppia composta da Shelton Benjamin e Chad Gable agli Hype Bros, molto lontani dalla sintonia di un tempo. E come prevediible sono proprio i primi a vincere, con una prova ancora una volta convincente che li proietta verso chance più competitive. Magari da titolo...

The New Day (C) vs The Usos

Hell in a Cell Tag Team Championship Match

Il primo match ufficiale della serata è uno dei due nella gabbia, quello valido per i titoli di coppia di SmackDown. Da una parte i campioni del New Day, rappresentati da Big E e Xavier Woods (con Kofi Kingston posizionato fuori dalla gabbia), dall'altra i fratelli Jey e Jimmy Uso. Appena suona la campana, tutti e quattro scendono subito dal ring per andare a prendere kendo stick (il New Day ne ha una personalizzata coloratissima) e sedie. Poi parte ufficialmente il match, decisamente in modo spettacolare, come testimonia la Spear volante sulla gabbia di Big E su Jimmy. Intanto Xavier Woods colpisce Jey con la tromba, con la campana e con il piatto. Il ritorno di Jimmy, con tanto di sedia lanciata contro Woods, è fondamentale per ribaltare l'inerzia.

I due fratelli samoani si armano di kendo stick e cominciano a pestare Big E, rimasto solo sul ring. Sistemato lui, se la vanno a prendere con il suo compagno di squadra, posizionato all'angolo della gabbia e colpito con estrema violenza. Ora sono gli Usos a essere completamente padroni della sfida, fino a quando Big E non riesce di nuovo a mettere prima fuori causa Jey e poi Jimmy, con una combo molto dura sfruttando la gabbia insieme a Xavier.

I due vanno con la Midnight Hour, ma il ritorno di Jey scongiura il conteggio di tre. Proprio quest'ultimo viene fermato e incastrato dal New Day con delle Kendo Stick in un angolo della gabbia, poi vanno a prendersela con Jimmy, posizionato sui gradoni d'acciaio. Quando Woods si prepara per colpire ritorna Jey, che mette ko i due del New Day con la mazza da kendo e poi si lancia su Big E facendolo sbattere sulla Cell. I fratelli vanno così con il Double Samoan Splash su Big E, che però fa interrompere solo a due il conteggio. La prossima mossa dei samoani è legare con le manette sia Big E che Xavier Woods a due angoli diversi del ring. Adesso il pestaggio a suon di kendo stick è ancora più semplice e violento. Poi però Big E riesce a liberarsi e la sua furia è devastante. Va con la Big Ending, ma non basta. E gli Usos eseguono prima il Double Superkick, poi il Double Samoan Splash: conteggio di tre fermato solo dall'intervento in extremis di Woods. Jimmy e Jey se la prendono allora con lui, che è ancora con le manette a entrambi i polsi. E questa volta può poco contro il terzo Double Samoan Splash dell'incontro, il primo con l'aggiunta di una sedia. È quello che vale il conteggio di tre e il primo cambio di titolo della serata di Hell in a Cell.

The Usos battono il New Day e diventano nuovi campioni di coppia di SmackDown.