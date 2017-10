Dopo aver ottenuto la qualificazione ai playoff, la Nazionale di Ventura vuole vincere per essere fra le teste di serie. Torna il 4-2-4 con Eder accanto a Immobile.

0 condivisioni 0 stelle

39 minuti fa di Daniele Minuti

L'accesso ai playoff per arrivare a Russia 2018 è stato conquistato grazie alla sconfitta casalinga della Bosnia contro il Belgio, ma alla Nazionale italiana manca ancora una partita per terminare il girone di qualificazione ai Mondiali.

L'ultima avversaria degli Azzurri sarà l'Albania allenata da Christian Panucci, che non ha più nessun obiettivo dato che è ormai matematicamente fuori dalla lotta per il secondo posto. La squadra di Ventura però deve provare a vincere per essere sicura di entrare nel gruppo delle teste di serie in vista del sorteggio per i playoff.

Nonostante il clima decisamente critico che si è creato attorno all'Italia dopo le ultime prestazioni, il ct si è detto soddisfatto del lavoro fatto fino ad ora e contro gli albanesi dovrebbe schierare l'Italia col modulo che era stato momentaneamente abbandonato contro la Macedonia: il 4-2-4.

Ventura torna al 4-2-4

Qualificazioni Mondiali, Ventura: "Sono soddisfatto del lavoro svolto"

Nella conferenza stampa pre-partita, tenuta accanto al capitano Gianluigi Buffon, Ventura ha espresso tutta la sua tranquillità, derivante dalla buona risposta avuta dal gruppo della Nazionale dopo il deludente pareggio casalingo contro la Macedonia.

Sono sereno per come ho visto lavorare i ragazzi. Mi aspetto un passo avanti rispetto al secondo tempo con la Macedonia. Però abbiamo centrato quasi tutte le partite e sono assolutamente soddisfatto. Ma ci occorre tempo: se supereremo i playoff, ciò che abbiamo fatto si rivelerà utile.

Nell'ultima partita delle qualificazioni Mondiali, Ventura tornerà al 4-2-4 provato contro Spagna e Israele. Sulla fascia rientra Candreva, mentre in assenza di Belotti, sarà Eder a fare coppia con Immobile al centro dell'attacco. Il centravanti della Lazio però dovrà fare attenzione perché diffidato e quindi a rischio squalifica per l'andata dei playoff.

Panucci pensa ad un 4-3-3

Panucci: "Faremo un'ottima partita"

Panucci siede sulla panchina dell'Albania da meno di tre mesi, quando il discorso per qualificazioni Mondiali era già compromesso. Ma anche se la partita con l'Italia non conta nulla a livello di classifica, l'ex giocatore di Milan e Real Madrid vuole comunque provare a togliersi una soddisfazione davanti ai suoi tifosi.

Sono italiano, ma sono orgoglioso di essere l'allenatore dell'Albania. Vorrei essere in campo con i miei ragazzi ma sono sicuro che faranno un'ottima partita. Mi aspetto un'Italia arrabbiata, quindi non bisogna fidarsi.

Albania-Italia: le probabili formazioni

L'Albania di Panucci deve fare a meno dello squalificato Llullaku, che sarà sostituito al centro dell'attacco dall'attaccante del Legia Varsavia Sadiku. Nel 4-3-3 di partenza delle Aquile ci dovrebbero essere tante conoscenze del calcio italiano: Berisha in porta, Hysaj, Ajeti e Veseli in difesa e Memushaj nel reparto di centrocampo.

Ventura abbandona la difesa a 3: Bonucci e Chiellini saranno confermati al centro della difesa, con Spinazzola e Darmian ai loro lati. La coppia di centrocampo sarà nuovamente composta da Gagliardini e Parolo, mentre in attacco tornano Candreva ed Eder, a completare il quartetto con Immobile e Insigne.

Albania(4-3-3): Berisha; Hysaj, Ajeti, Veseli, Agolli; Kace, Memushaj, Latifi; Xhaka, Sadiku, Balliu.

Italia(4-2-4): Buffon; Darmian, Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Parolo, Gagliardini; Candreva, Immobile, Eder, Insigne.