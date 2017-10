Decide un gol di Candreva su uno svarione della difesa albanese, il migliore in campo però è Buffon. Gli Azzurri hanno sofferto troppo. Male Gagliardini ed Eder.

55 minuti fa di Elmar Bergonzini

Nell’ultima giornata del girone G (zona europea) della qualificazione ai mondiali l’Italia non convince ma vince 1-0 in casa dell’Albania grazie al gol di Candreva nell’ultimo quarto di partita. Per lunghi tratti della partita gli Azzurri hanno sofferto. Il pallino del gioco ce l’ha quasi sempre avuto la squadra di casa. Sintesi perfetto della prestazione dell’Italia è Candreva: peggiore in campo, approfitta di un buco difensivo per ottenere il massimo in una serata storta. Ma non basta.

La vittoria contro l’Albania consente però all’Italia di Gianpiero Ventura di affrontare i play off da testa di serie. Obiettivo raggiunto quindi, anche se è molto importante riacquisire quella fiducia che la nazionale italiana sembra aver perso con la pesante sconfitta di Madrid contro la Spagna. Così agli spareggi si rischia.

Buona prestazione dell’Albania allenata da Panucci. I padroni di casa, che già contro la Spagna non avevano sfigurato, hanno perfino provato a vincere la partita. Determinante Buffon che con una serie di parate ha tenuto a galla gli Azzurri. Una volta in svantaggio non hanno mollato e hanno perfino sfiorato il pareggio.

Qualificazioni Mondiali, le pagelle di Albania-Italia

ALBANIA (4-2-3-1): Berisha 6; Hysaj 6,5, Mavraj 6,5, Veseli 6, Agolli 6,5; Basha 6 (dal 68’ Lila 6), Kace 6; Roshi 6,5 (dal 91’ Ahmedi sv), Memushaj 5,5 (dal 76’ Latifi 6), Grezda 5,5; Sadiku 6. All.: Panucci 6.

ITALIA (4-2-4): Buffon 6,5; Darmian 5,5 (dal 61’ Zappacosta 5,5), Bonucci 5,5, Chiellini 6, Spinazzola 6; Parolo 5,5, Gagliardini 5,5; Candreva 6, Eder 5 (dall’89’ Gabbiadini sv), Immobile 6, Insigne 6,5 (dal 93’ El Shaarawy sv). All.: Ventura 5,5.

I migliori

Buffon 6,5

Determinante sia nel primo che nel secondo tempo con parate per nulla scontate che hanno tenuto a galla l’Italia. Bravo al 27’ su Sadiku, fenomenale su Basha pochi minuti prima del gol di Candreva. Ha spesso strigliato i compagni, insoddisfatto dei loro cali di tensione.

Insigne 6,5

L’unico che prova ad accendere la luce. Punta spesso l’uomo, e quasi sempre lo salta. Non viene però sostenuto dai compagni di squadra che lo lasciano solo. Dà una grossa mano anche in fase difensiva, ci prova anche con alcuni tiri da fuori che però non sono precisi.

I peggiori

Eder 5

Non ha giocato spesso con Immobile e si vede. L’intesa non c’è, troppo spesso finisce per pestargli i piedi. Nel primo tempo spreca un ottimo contropiede attardando il passaggio per il compagno di reparto.

Gagliardini 5,5

Il ritmo è lento, troppo lento. Lui, proprio come Parolo, non riesce mai a dare la scossa. Proprio come successo con la Macedonia va in difficoltà. Ma il livello degli avversari non lo giustifica affatto.