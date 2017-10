Svelati da France Football i primi 5 candidati al Pallone d'Oro.

La rivista France Football ha appena svelato i primi 5 giocatori candidati al Pallone d'Oro: sono Neymar, Marcelo, Dybala, Modric e Kanté. Nella giornata odierna saranno annunciati gli altri nomi. Il favorito, per il secondo anno di fila, è Cristiano Ronaldo. In caso di successo il portoghese conquisterebbe il riconoscimento per la quinta volta in carriera e aggancerebbe Messi nell'albo d'oro.

The first 5 nominees for the 2017 Ballon d'Or France Football : Neymar, Luka Modrić, Paulo Dybala, Marcelo, N’Golo Kanté #ballondor pic.twitter.com/QnyakD9bhw — France Football (@francefootball) October 9, 2017