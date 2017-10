Urna benevola per la squadra di Zinedine Zidane che cerca il bis di un anno fa: in semifinale affronterà una tra i campioni d'Asia, l'Al Jazira e l'Auckland City.

Un anno fa Sergio Ramos alzava il trofeo dopo la vittoria sui Kashima Antlers. Ora il Real Madrid vuole ripetersi nel Mondiale per club che si disputerà dal 6 al 16 dicembre negli Emirati Arabi. Per riuscirci, oltre al suo spaventoso potenziale, ha avuto dalla sua parte anche un sorteggio favorevole.

Ad Abu Dhabi è stato stilato il tabellone con gli accoppiamenti dei club qualificati. L'urna è stata benevola alla squadra di Zinedine Zidane, che dovrà comunque aspettare i primi turni per conoscere il nome della propria avversaria.

Chi avrà la meglio tra l'Al Jazira e l'Auckland City, infatti, affronterà la formazione campione d'Asia (la finale della competizione è in programma il 25 novembre) per il primo quarto di finale: la vincente affronterà poi in semifinale proprio il Real Madrid detentore del titolo. Si cerca il bis: dodici mesi fa il trionfo a Yokohama, grazie a una rimonta sui giapponesi del Kashima, avanti a sorpresa 2-1 nella ripresa: 4-2 il risultato finale grazie al gol di Benzema e alla tripletta di un certo Cristiano Ronaldo. Strano.

Dall'altra parte del tabellone il Pachuca (trionfatore della CONCACAF Champions League) sfiderà nei quarti i campioni d'Africa (il 5 dicembre la finalissima). In questo caso la vincente se la vedrà in semifinale con i campioni della Copa Libertadores (in corsa ci sono gli argentini del Lanus e River Plate, i brasiliani del Gremio e gli ecuadoriani del Barcellona SC). Il Real Madrid, ovviamente, è il favorito numero uno. Nella sua storia ha già conquistato 5 volte il Mondiale per club. Zidane, un anno dopo, punta a fare tombola.