L'attaccante del Chievo non è la sola opzione di gennaio per l'attacco di Sarri: c'è anche il brasiliano con un passato al Cska Mosca e in Premier League.

1 condivisione 0 stelle

42 minuti fa di Alberto Casella

Il crociato rotto di Milik non sembra aver creato, almeno per ora, troppi problemi al Napoli. La squadra di Sarri è una macchina ormai oliata, dove tutti sono in grado di segnare, dai difensori su fino al falso nueve, il folletto belga Dries Mertens.

Ma il club, allenatore e staff tecnico in testa, sa bene che la stagione è lunga, la Serie A è territorio di caccia della Juventus da sei stagioni e gli impegni di una Champions League, che tutti sperano essere la più lunga possibile, dispendiosi e stressanti.

Per questo la società, con De Laurentiis in testa, ha deciso di intervenire sul prossimo calciomercato di gennaio. Un attaccante d'esperienza è l'obiettivo principale, con Roberto Inglese del Chievo - ma da agosto di "passaporto" partenopeo - indiziato numero uno.

Calciomercato Napoli: Inglese in pole position

Acquistato nelle ultime ore del calciomercato estivo dal Napoli per 10 milioni più bonus e lasciato in prestito al Chievo per una stagione, Inglese, che ha quasi 26 anni, è sempre in pole position, ma suscita qualche dubbio proprio per la sua ancora ridotta esperienza sui palcoscenici che contano: approdato in Serie A solo due stagioni fa nei gialloblù clivensi, non ha mai giocato un match internazionale, anche se Ventura ha inserito il suo nome nelle ultime convocazioni della Nazionale.

Roberto Inglese è stato convocato in Nazionale da Ventura

Spunta anche il nome di Jo

Un bottino di 15 reti in 67 partite del nostro massimo campionato, pur rappresentando una discreta credenziale, non giustificano d'altra parte nemmeno una cambiale in bianco. Per questo il Napoli sta sondando anche altri mercati, come quello brasiliano da dove nelle ultime ore è spuntato il nome di Jo, nickname di João Alves de Assis Silva, 20 presenze e 5 gol nella Nazionale verdeoro.

Jo ha segnato 5 gol nella Nazionale del Brasile

Già in gol contro Inter e Juventus

Jo, che attualmente gioca nel Corinthians, è un giramondo di 30 anni, con esperienze in Russia, in Premier League, in Turchia, negli Emirati arabi e in Cina. Conosce bene le squadre italiane, soprattutto l'Inter, alla quale ha segnato due gol con la maglia del Cska Mosca nella fase a gironi della Champions League 2007-08, ma anche la Juventus: sua la rete dell'1-1 col quale il Manchester City uscì imbattuto dall'Olimpico di Torino nell'Europa League 2010-11.

Jo, qui contro Cordoba, ha segnato due reti all'Inter nella Champions League 2007-08

Sette reti nelle coppe europee e una partecipazione al Mondiale per club con l'Atletico Mineiro nel 2014 rendono insomma Jo un profilo interessante per il calciomercato invernale del Napoli, tanto che secondo Espn, in attesa di un accordo fra i club, De Laurentiis gli avrebbe offerto un ingaggio doppio rispetto a quello attuale.