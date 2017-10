I blaugrana pensano già al prossimo mercato: obiettivo numero uno è Le Petit Diable, per il quale bisogna versare i 100 milioni della clausola.

23 minuti fa di Paolo Cola

La stagione del Barcellona è iniziata col piede giusto, il che non era assolutamente scontato considerata l'estate piena di tormenti, da Verratti a Coutinho, passando per Neymar. Eppure, nonostante un confortante +7 sul Real Madrid dopo 7 giornate, non tutto gira alla perfezione nella squadra di Ernesto Valverde.

La partenza del brasiliano ha infatti generato uno strano effetto-domino sugli altri ex componenti della MSN: Leo Messi è stato nuovamente riportato nel cuore dell'attacco, nel ruolo di falso nueve che gli aveva cucito addosso Guardiola nel 2010, e questo ha comportato la migrazione forzata di Suarez sugli esterni, zona in cui il Pistolero non riesce a esprimersi sui livelli consueti.

Presto per parlare di crisi, ma sappiamo come funziona il calciomercato: e non è un caso che il Mundo Deportivo, quotidiano sempre molto vicino alle cose blaugrana, abbia preso a battere nuovamente sul nome di Antoine Griezmann, l'attaccante dell'Atletico Madrid che il Barcellona considera il suo obiettivo numero uno per il calciomercato estivo 2018.

Calciomercato Barcellona, obiettivo Griezmann nel 2018

Le Petit Diable è nel mirino dei catalani da tempo, diciamo dal giorno seguente all'addio di Neymar. Com'è noto, l'affare non è andato in porto durante l'ultimo calciomercato per una questione di principio: il francese non ha voluto creare un danno al suo Atletico, dopo che ai colchoneros era stato imposto il blocco del mercato, e ha rifiutato tutte le offerte che gli sono pervenute, compresa quella del Manchester United.

L'assalto dello United, peraltro, ha portato all'inserimento di una clausola di rescissione da 200 milioni di euro nel contratto che Griezmann ha recentemente rinnovato. Clausola che scadrà il prossimo 1 luglio, quando il francese potrà tornare a liberarsi con "soli" 100 milioni di euro. Il Barcellona è più che disposto a pagare la clausola, pur di mettere le mani su un attaccante perfetto per la nuova impostazione tattica voluta da Valverde. Più di Dybala, la cui scarsa compatibilità con Messi è stata confermata dallo stesso bianconero, oltre che dal ct argentino Sampaoli.

Naturalmente, il Barça non sarà l'unico club che farà pervenire all'Atletico un'offerta da 100 milioni di euro il prossimo 1 luglio. Il Manchester United continua a pensare al francese e si unirà certamente al gran ballo. Decisiva sarà la volontà del giocatore. E anche sotto questo profilo, dice il Mundo Deportivo, i blaugrana si sentono tranquilli: Griezmann ama la Liga e sua moglie (basca di San Sebastian) preme perché la coppia rimanga in Spagna.