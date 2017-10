I blaugrana hanno trionfato nel 2009, nel 2011 e nel 2015. Dietro, con 2 successi, il Corinthians e il Real Madrid che può salire a dicembre. E ci sono anche 2 italiane.

2 ore fa di Carlo Roscito

Ha aperto i giochi il Corinthians nel 2000 e al momento li ha chiusi il Real Madrid nel 2016. In mezzo, tra le vincitrici, anche due italiane. Anzi, due milanesi: il Milan nel 2007 e l'Inter nel 2010. Parliamo dell'albo d'oro del Mondiale per club. Si avvicina la 14esima edizione, in programma dal 6 al 16 dicembre negli Emirati Arabi, Paese scelto anche per il prossimo anno.

Cambierà la sede dopo i due tornei disputati in Giappone nel 2015 e nel 2016, conquistati dal Barcellona e dal Real Madrid. Sono proprio i due club spagnoli a dominare l'albo d'oro del Mondiale per club, che vede come partecipanti le squadre vincitrici della competizione internazionale più importante della confederazione d'appartenenza: 3 successi per i blaugrana, 2 per i blancos e per i brasiliani del Corinthians.

Il Mondiale per club, istituito nel 2000 (la prima edizione è durata quasi due settimane) per prendere il posto della vecchia Coppa Intercontinentale, è stato fermato per ben 4 anni da parte della FIFA (dal 2001 al 2004).

Albo d'oro Mondiale per club: il Barcellona comanda con 3 titoli

Prima edizione nel 2000 (edizione pilota disputata in Brasile) e seconda nel 2005, quindi. Le cause? I problemi economici di alcuni Paesi di origine dei club partecipanti e i problemi finanziari di ISL Worldwide, partner commerciale della FIFA. Fino al 2004 si andò avanti con la Coppa Intercontinentale. L'ultima venne vinta dal Porto post-Mourinho...

Corinthians alza la coppa del Mondiale per club del 2012: 1-0 al Chelsea

Ecco l'albo d'oro del Mondiale per club anno per anno:

Albo d'oro

2000: Corinthians

2005: San Paolo

2006: Internacional

2007: Milan

2008: Manchester United

2009: Barcellona

2010: Inter

2011: Barcellona

2012: Corinthians

2013: Bayern Monaco

2014: Real Madrid

2015: Barcellona

2016: Real Madrid

Medagliere per club, Federazioni e Confederazioni

Primo il Barcellona e secondo il Real Madrid insieme con il Corinthians, dicevamo. Ma nei 13 anni di Mondiale per Club non sono mancate le sorprese: nel 2006, in Giappone, l'Internacional riuscì a piegare proprio il Barcellona di Puyol, Ronaldinho, Eto'o e del giovanissimo Messi.

Il prossimo Mondiale per club vedrà il Real Madrid (vincitore della Champions League 2016-2017) a rappresentare la Spagna e la UEFA, la Federazione e la Confederazione più vincenti nella storia del torneo.

Ma c'è un altro motivo di interesse: Cristiano Ronaldo può raggiungere un altro record della sua straordinaria carriera, quello di riprendere Lionel Messi in testa alla classifica del riconoscimento "Pallone d'Oro del Mondiale per club". Finora la Pulce è l'unico ad averlo vinto per due volte. Di seguito il medagliere per club, Federazione, Confederazione e i nomi dei calciatori migliori del torneo dal 2000 al 2016.

Medagliere per club

Il Barcellona ha trionfato 3 volte nel Mondiale per club: nel 2009, nel 2011 e nel 2015

3 Barcellona 2 Real Madrid 2 Corinthians 1 Internacional 1 Bayern Monaco 1 Inter 1 Manchester United 1 Milan 1 San Paolo

Medagliere per Federazione

5 Spagna

4 Brasile

2 Italia

1 Inghilterra

1 Germania

Medagliere per Confederazione

9 UEFA

4 CONMEBOL

0 CAF

0 AFC

0 CONCACAF

0 OFC

Pallone d'oro del Mondiale per Club

Lionel Messi in azione contro il River Plate durante la finale del Mondiale per club 2015 (3-0)