I lusitani faticano con Andorra fino all'ingresso di CR7 che sblocca la partita. In gol anche André Silva. E Martedì c'è lo scontro diretto con la Svizzera.

422 condivisioni 0 stelle

un'ora fa di Daniele Minuti

Anche nel Portogallo, ci pensa sempre Cristiano Ronaldo. Il fenomeno del Real Madrid toglie ancora una volta le castagne dal fuoco alla sua Nazionale, entrando nel secondo tempo e risolvendo una partita che si era dimostrata molto più complicata del previsto.

I lusitani infatti stavano faticando a sbloccare l'incontro in casa di Andorra, andando all'intervallo sul risultato di 0-0. Nella ripresa il ct Fernando Santos ha deciso di gettare nella mischia il suo numero 7, lasciato in panchina perché diffidato e non in perfette condizioni. Cristiano Ronaldo ha risposto come sempre, cambiando il volto della sua squadra e segnando la rete del vantaggio al 63esimo minuto.

14 Facebook Twitter Pinterest 1

Facebook Twitter Pinterest 2

Facebook Twitter Pinterest 3

Facebook Twitter Pinterest 4

Facebook Twitter Pinterest 5

Facebook Twitter Pinterest 6

Facebook Twitter Pinterest 7

Facebook Twitter Pinterest 8

Facebook Twitter Pinterest 9

Facebook Twitter Pinterest 10

Facebook Twitter Pinterest 11

Facebook Twitter Pinterest 12

Facebook Twitter Pinterest 13

Facebook Twitter Pinterest 14

Chiudi 1 di 14

La partita è terminata 2-0, col secondo gol messo a segno come al solito dal milanista André Silva, che mette a segno la settima rete del suo girone. Il Portogallo, già certo della qualificazione ai playoff per i Mondiali di Russia 2018, mantiene ancora vive le speranze dell'accesso diretto alla Coppa del Mondo.

Ronaldo festeggia coi compagni

Qualificazioni Mondiali, Cristiano Ronaldo sveglia il Portogallo

Le sorti del Gruppo B saranno dunque decise nell'ultimo turno di martedì 10 ottobre, in cui è in programma Portogallo-Svizzera allo stadio Da Luz di Lisbona. Gli elvetici sono primi nel girone di qualificazione ai Mondiali a punteggio pieno (ieri hanno travolto l'Ungheria 5-2) e con 3 punti di vantaggio sulla Nazionale di Santos.

Only two players in history have scored 15 goals in a single European qualifying campaign.



Cristiano Ronaldo 🇵🇹

Robert Lewandowski 🇵🇱 pic.twitter.com/ot7qG2XEwb — Squawka Football (@Squawka) October 7, 2017

Vincendo, il Portogallo aggancerebbe la Svizzera a 18 punti, diventando però primo nel gruppo per via della migliore differenza reti e guadagnandosi l'accesso diretto ai Mondiali. Il ct lusitano sperava di battere Andorra senza Cristiano Ronaldo per non rischiare la sua squalifica, ma martedì sera sarà praticamente impossibile tenere fuori il fenomeno del Real Madrid. Che con la rete di ieri sera è diventato il primo giocatore, insieme a Lewandowski, a segnare 15 reti nel girone europeo di qualificazione alla Coppa del Mondo.