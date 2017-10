La Nazionale allenata da Martinez espugna Sarajevo e consegna agli Azzurri di Ventura la certezza di giocarsi a novembre il pass per Russia 2018.

un'ora fa di Luca Guerra

In uno dei weekend calcistici più complicati della storia recente azzurra, una buona notizia per l'Italia arriva dallo stadio Asim Ferhatović Hase di Sarajevo, dove il Belgio ha superato per 4-3 la Bosnia Erzegovina nella partita valevole per la penultima giornata del girone H di qualificazione ai Mondiali di Russia 2018: la vittoria dei Diavoli Rossi ha infatti permesso alla Grecia di superare Dzeko e compagni, consegnando alla Nazionale allenata da Giampiero Ventura la certezza di un posto tra le 8 migliori seconde classificate (su 9) che accederanno agli spareggi in calendario a novembre.

Sotto il diluvio e su un terreno di gioco ai confini della praticabilità, il Belgio è andato al riposo sotto per 2-1 nel punteggio per effetto delle reti di Medunjanin e Visca, dopo essere passato in vantaggio 1-0 grazie alla rete di Meunier al 4', ma alla fine sono riusciti a prevalere sugli avversari a pochi minuti dalla fine. Nel secondo tempo gli ospiti si sono riorganizzati e tra il 59’ e il 68’ sono tornati in vantaggio con i centri di Batshuay e Vertonghen. La Bosnia è tornata in partita all'82’ con Dumic, ma all’84’ è stato Carrasco a firmare il definitivo 3-4.

Full-time | 🇧🇦 🆚🇧🇪 3-4 #BIHBEL #RoadtoRussia #WCQ pic.twitter.com/5riwQLHgCZ — BelgianRedDevils (@BelRedDevils) October 7, 2017

Il successo della Nazionale allenata da Roberto Martinez, già certa del primo posto nel girone grazie ai suoi 22 punti alla vigila del match, poi diventati 25, ha cambiato le carte nella corsa alle qualificazioni mondiali: per determinare la griglia delle migliori seconde, conta infatti il rendimento totalizzato dalle rappresentative interessate contro la prima, terza, quarta e quinta squadra del rispettivo raggruppamento, cioè i risultati ottenuti contro le altre nazionali del girone, esclusa l'ultima classificata. Una graduatoria nella quale ora l'Italia è certa di essere tra le prime 8, nonostante lo scialbo 1-1 di venerdì sera a Torino contro la Macedonia.

Oltre a infliggere una grande delusione alla Bosnia, il Belgio ha così regalato indirettamente all'Italia di Ventura la matematica certezza dei playoff per giocarsi la fase finale dei Mondiali 2018 in Russia. A una giornata dal termine, gli Azzurri sono secondi nella speciale classifica, guidata dal Portogallo. Questo l'ordine provvisorio:

Portogallo 18 punti (7 gare giocate su 8);

Italia 14 punti (7 giocate su 8);

Danimarca 13 punti (7 giocate su 8);

Irlanda del Nord 13 punti (7 giocate su 8);

Grecia 13 punti (7 giocate su 8);

Svezia 13 punti (7 giocate su 8);

Galles 11 punti (7 giocate su 8);

Croazia 11 punti (7 giocate su 8);

Esclusa: Scozia 11 punti (7 giocate su 8);

Buffon e compagni al momento sono tra le teste di serie degli spareggi. Di fatto, quella dell'Italia è l'unica certezza tra le presenze nel lotto. A una partita dal temine delle qualificazioni per Russia 2018, le altre 7 squadre ad accedere ai playoff, in programma tra il 9 e il 14 novembre, sarebbero Portogallo, Galles, Croazia in prima fascia, con Svezia, Irlanda del Nord, Danimarca e Grecia in seconda fascia. Esclusa sarebbe così la Scozia, seconda con 17 punti nel gruppo F, guidato dall'Inghilterra.

Delle squadre nell'elenco delle seconde, ad avere un coefficiente migliore dell’Italia sono solo Portogallo e Galles. Cosa potrebbe cambiare la griglia? L’ingresso tra le seconde di Francia e Polonia, oggi rispettivamente in vetta ai gironi A e E, o il sorpasso della Croazia nel ranking: ipotesi plausibile solo in caso di una roboante sconfitta azzurra lunedì sera a Scutari contro l’Albania. Equilibri in bilico in tutti i gironi, meno che in quello dell'Italia, che ai playoff ci sarà, questo è certo: in che posizione e contro chi dipenderà dalla sfida alle Aquile allenate da Christian Panucci e dagli altri risultati.