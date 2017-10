Oltre alla sfida per la vetta della classifica, anche l'affascinante partita tra Parma e Pescara e il derby campano tra Avellino e Salernitana.

un'ora fa

Archiviata l'ottava giornata, che in virtù della sosta della Serie A è andata in scena eccezionalmente di domenica pomeriggio (anticipi e posticipi esclusi, ovviamente), il prossimo turno Serie B torna alla normalità.

Le squadre del campionato cadetto sono già orientate alla nona giornata di campionato, che partirà già tra 5 giorni con il classico anticipo del venerdì tra Foggia e Perugia allo Zaccheria (ore 20.45).

Le altre gare andranno in scena il giorno successivo alle 15, nel consueto sabato pomeriggio dedicato al secondo livello del calcio italiano, con un programma molto interessante e ricco di sfide affascinanti, dal sapore di Serie A, come quella tra il Parma, furioso per il gol del potenziale 2-1 annullato a Gagliolo nei minuti finali dell partita a Palermo, e il Pescara di Zeman, reduce dalla sconfitta casalinga con il Cittadella.

L'Empoli di bomber Caputo chiuderà il programma della nona giornata di Serie B contro la Virtus Entella

Prossimo turno Serie B: due big match

Il programma si chiude poi con il posticipo della domenica alle 17.30, l'infuocato derby campano tra Avellino e Salernitana, e lo scontro del lunedì sera tra Virtus Entella ed Empoli, con i toscani che proveranno a sfruttare lo scontro diretto tra le altre due squadre nei primi tre gradini della classifica, per guadagnare qualche punto importante.

Nel programma del prossimo turno Serie B spiccano infatti due sfide di cartello e la prima è senza dubbio quella tra Frosinone e Palermo, che mette di fronte al "Benito Stirpe" due tra le principali candidate per la promozione diretta in Serie A.

La squadra laziale è alla ricerca della prima vittoria nel nuovo stadio, dopo il pareggio dell'inaugurazione con la Cremonese; il Palermo invece vuole mantenere l'imbattibilità in campionato (unica squadra ancora senza sconfitte), con le sue 3 vittorie e 5 pareggi messi insieme fino a questo momento.

Il Pescara di Zeman in cerca di riscatto

Molto interessante anche il confronto tra il Parma e Pescara di Zeman, rispettivamente 11 e 10 punti in classifica, e alla ricerca di una vittoria per rilanciarsi in zona playoff. Stesso obiettivo di Carpi, che proverà a sfruttare il turno casalingo con il Cesena per risollevarsi, dopo la sconfitta con il Venezia.

Giornata potenzialmente positiva pure per il Cittadella, che dopo aver battuto Zeman all'Adriatico, adesso ha l'occasione di prendersi un'altra vittoria nella partita in casa con la Cremonese.

Turno certamente più complicato per l'Avellino, che al Partenio deve superare la Salernitana nel derby campano, se intende rimanere agganciato al treno per la promozione diretta. Trasferta insidiosa invece per l'Empoli, che chiuderà il programma del prossimo turno Serie B nel posticipo del lunedì, in trasferta in Liguria contro la Virtus Entella. Nel mezzo la sfida che si preannuncia da under tra Ascoli e Venezia, con due squadre che insieme hanno realizzato fino a questo momento 14 gol (rispettivamente 6 e 8), più quelle tra Brescia e Novara, Pro Vercelli (reduce da due "manite" consecutive) e Bari, Ternana e Spezia.

Gagliolo, a segno nell'ultima partita tra Palermo e Parma

Classifica Serie B dopo l'8ª giornata

Empoli, Frosinone* e Palermo 14; Perugia, Cittadella, Venezia e Avellino 13; Bari e Virtus Entella 12; Parma e Carpi 11; Cremonese, Pescara, Brescia e Spezia 10; Salernitana 9; Pro Vercelli e Ascoli 8; Novara* e Ternana 7.

* Una partita in meno.