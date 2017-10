Il noto conduttore televisivo si è spento questa mattina al Policlinico Gemelli di Roma all'età di 87 anni.

un'ora fa di Marco Ercole

Lutto per il mondo del calcio e del giornalismo italiano. Aldo Biscardi è deceduto questa mattina a Roma, all’età di 87 anni, presso il Policlinico Gemelli, dove era ricoverato da qualche settimana.

Insieme a lui c’erano i figli Antonella e Maurizio, che gli sono stati vicini fino all’ultimo momento.

Biscardi è stato uno dei personaggi più noti del giornalismo calcistico italiano, ideatore e conduttore televisivo del programma “Il processo del Lunedì”. Aveva concluso la sua attività nel 2015, dopo essere entrato nel Guinness dei primati per aver condotto la stessa trasmissione per ben 33 anni consecutivi.

Il processo di Biscardi, un cult del giornalismo sportivo italiano

Nato a Larino (Campobasso) il 26 novembre 1930, Biscardi avrebbe compiuto 88 anni tra poco più di un mese e, ironia della sorte, se n’è andato proprio nella stagione calcistica che ha coronato il suo sogno e la sua battaglia, portata avanti praticamente per tutta la sua carriera: la moviola in campo.

Biscardi si è battuto per anni, con il suo modo come sempre colorito, in favore dell’introduzione del supporto tecnologico. Ed effettivamente se oggi abbiamo il Var in campo, forse, un po’ è anche per merito suo. La redazione di FOX Sports si unisce alle condoglianze.