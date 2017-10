Nell'ottava giornata di Serie B tante sorprese, a partire dal Perugia che ne prende cinque in casa dalla Pro Vercelli, il Venezia vince per la prima volta in casa e il Palermo fa 1-1 con il Parma.

21 condivisioni 0 stelle

un'ora fa di Michele Pedrotti

Classifica Serie B completamente dominata dall'equilibrio. Perché era dalla stagione 2004-2005 che non c'era così poco divario tra la prima e l'ultima in classifica dopo otto giornate (solo 7 punti), e perché ogni partita può regalare sorprese. Come quanto successo a Perugia, dove la squadra di Giunti era chiamata ad una sfida all'apparenza semplice in casa contro la Pro Vercelli, ultima a quota cinque punti. Dopo il gol degli ospiti di Legati e l'espulsione di Pajac, il Perugia è sì riuscito a pareggiare salvo poi prenderne quattro negli ultimi venti minuti. Un 5-1 che sa di batosta e che lascia il Grifone a 13 punti.

Appena un punto sopra troviamo invece tre squadre, ovvero Frosinone, Empoli e Palermo. Per l'Empoli di Vivarini nel pomeriggio sono arrivati tre punti e altrettanti gol rifilati al Foggia di Stroppa, mentre il Palermo di Tedino va avanti contro il Parma grazie alla rete di La Gumina in avvio, ma nel finale subisce il gol di Gagliolo e nel recupero rischia tantissimo, in quanto l'arbitro annulla quella che sarebbe stata la doppietta del difensore ex Carpi (ma restano molti dubbi). I siciliani restano così ancora imbattuti in Serie B.

FINISCE AL CASTELLANI - L'Empoli supera 3-1 il Foggia: doppietta di Caputo e gol di Donnarumma prima della rete di Mazzeo #EMPFOG pic.twitter.com/QAWGEoMTAf — Empoli Fc Official (@EmpoliCalcio) October 8, 2017

Detto del Perugia, a quota 13 troviamo anche il Cittadella, che ha vinto 2-1 in casa del Pescara di Zeman, il Venezia di Inzaghi che trova la seconda vittoria consecutiva e la prima in casa battendo 2-0 il Carpi e l'Avellino, sconfitto a Bari 2-1 in rimonta. Classifica Serie B che vede proprio la squadra di Grosso salire a 12 punti, dove c'è anche l'Entella (secco 3-0 al Brescia). Scendendo troviamo Parma e Carpi a 11, mentre la Cremonese trova una rimonta spettacolare in casa contro la Ternana (che era avanti 3-1 a 20' dalla fine) e va a 10 punti, insieme a Pescara, Brescia e Spezia.

KO casalingo per Zeman: il Cittadella vince 2-1 a Pescara

Tornando alla formazione allenata da Zeman, che continua a fare fatica, la sconfitta contro il Cittadella è un altro campanello d'allarme. Servirà una reazione decisa. Lo Spezia invece, che nell'anticipo di sabato era impegnata in casa del Cesena, nonostante l'arrivo di un Campione del Mondo come Gilardino è uscita sconfitta dal Dino Manuzzi. Cesena che resta ultimo a 7 punti, ma si risolleva dopo l'esonero di Camplone e l'arrivo in panchina di Castori. Insieme ai romagonoli troviamo Foggia, Ternana e Novara.

Classifica Serie B, Empoli e Palermo raggiungono il Frosinone

Empoli - 14 punti Frosinone - 14 punti Palermo - 14 punti Perugia - 13 punti Cittadella - 13 punti Venezia - 13 punti Avellino - 13 punti Bari - 12 punti Entella - 12 punti Parma - 11 punti Carpi - 11 punti Cremonese - 10 punti Pescara - 10 punti Brescia - 10 punti Spezia - 10 punti Salernitana - 9 punti Pro Vercelli - 8 punti Ascoli - 8 punti Novara - 7 punti Ternana - 7 punti Foggia - 7 punti Cesena - 7 punti

Risultati 8ª giornata di Serie B

Programma 9ª giornata di Serie B