Gli azzurri potrebbero qualificarsi se oggi la Bosnia non battesse il Belgio o se la Svezia perdesse. Altrimenti serviranno punti in casa dell'Albania lunedì.

57 condivisioni 0 stelle

un'ora fa di Daniele Minuti

Il deludente pareggio casalingo contro la Macedonia ha rimandato (e si spera solo rimandato) la qualificazione della Nazionale italiana ai playoff per l'accesso ai Mondiali di Russia 2018: il punto racimolato ieri sera ha infatti dato agli Azzurri la certezza del secondo posto nel girone, ma non quella dell'approdo allo spareggio.

I playoff si giocheranno fra il 9 e l’11 novembre (andata) e fra il 12 al 14 (il ritorno) e a disputarli saranno le 8 migliori seconde dei 9 gironi eliminatori e al momento, l'Italia non è ancora matematicamente sicura di essere in questo gruppo.

La squadra di Ventura potrebbe ottenere ufficialmente l'accesso allo spareggio per i Mondiali già oggi, nel caso in cui la Bosnia non battesse il Belgio o in caso di sconfitta della Svezia. Se nessuna di queste due ipotesi si verificasse, il verdetto sarebbe rimandato all'ultimo turno di qualificazione, durante il quale l'Italia giocherà in casa dell'Albania.

La delusione di Buffon

Mondiali Russia 2018: i risultati che manderebbero l'Italia ai playoff

Attualmente, le 8 migliori seconde sono Portogallo (15 punti), Italia (14), Danimarca e Irlanda del Nord (13), Scozia, Galles e Croazia (11) e Svezia (10), con questi ultimi e i portoghesi che hanno giocato una partita in meno. L'attuale esclusa sarebbe la Bosnia (8), anche lei con 6 partite disputate su 8. La squadra di Cristiano Ronaldo si giocherà fino all'ultima giornata il primo posto nel girone con l'attuale capolista Svizzera, ma se non ci riuscisse è già sicura dello spareggio, dato che ha 7 punti di vantaggio sulla Bosnia.

Se la Nazionale di Dzeko e Pjanic non trovasse la vittoria stasera col Belgio, non avrebbe più la possibilità di agganciare l'Italia che è avanti di 6 punti. Stessa cosa succederebbe alla Svezia se non trovasse i 3 punti nella trasferta con l'Olanda. Ma in caso di risultato positivo di entrambe, gli Azzurri sarebbero ancora a rischio esclusione, motivo per cui sarebbe necessario fare punti nella trasferta albanese di lunedì.

Al momento, le possibilità per l'Italia sono ancora molto alte, ma la prestazione di eri ha preoccupato i tifosi. Se e quando la squadra di Ventura sarà ufficialmente ai playoff, bisognerà capire se sarà testa di serie o rischierà un sorteggio duro, che metterebbe a serio rischio la presenza dei 4 volte campioni del mondo ai prossimi Mondiali.