Il 14enne si sta mettendo in luce nelle giovanili del Valencia: sulle spalle ha la maglia numero 7 di David Beckham.

51 minuti fa di Luca Guerra

Un altro Neville nella rosa del Manchester United? Non solo una suggestione. La voce rimbalza dalla Spagna ed è stata rivelata dal quotidiano spagnolo 'Superdeporte'. I Red Devils stanno seguendo Harvey Neville, 14 anni, figlio di Phil e nipote di Gary, due colonne dello United targato Sir Alex Ferguson. Attualmente Harvey gioca nelle giovanili del Valencia e chi segue da vicino le vicende de Los Murciélagos assicura che il suo destro ricordi quello di David Beckham.

Un paragone, quello tra Neville junior e Beckham, che dalle parti dell'Old Trafford potrebbe riscaldare gli animi dei tifosi del Manchester United. Il giovane Neville, passato al settore giovanile del Valencia nel dicembre 2015 insieme al padre Phil, collaboratore tecnico del fratello Gary nell'esperienza dell'ex numero 2 dello United sulla panchina del Mestalla. L'avventura di Gary Neville era terminata in pochi mesi, quella di Harvey è invece proseguita. Con successo e con la Premier League nel mirino.

7️⃣⚽️ A post shared by Harvey Neville (@harvey.neville) on Aug 25, 2017 at 3:52am PDT

Numero 7 sulle spalle, ala destra in campo, fisico longilineo e piede educato: Harvey Neville non ricorda affatto suo padre, terzino e mediano con le maglie di Manchester United e Everton, nel modo di giocare. Un fattore riconosciuto dallo stesso Phil, che su Instagram ha pubblicato un cross di suo figlio, corredato da una frase:

Con un cross come quello non è mio figlio.

No es mi hijo con un centro como este!!! @harvey.neville A post shared by Philip Neville (@philipneville18) on Sep 29, 2017 at 11:25am PDT

Tra i commenti al video, anche quello di David Beckham, che non è certo passato inosservato:

Gran calcio, Phil. Hai mostrato ad Harvey i video dei miei cross?

Manchester United, un altro Neville in Premier League? Piace Harvey

Con Beckham, Giggs, Butt, Scholes e il fratello Gary, Phil Neville ha fatto parte della Class of '92, il gruppo di talenti fatti in casa che ha dato vita tra gli anni '90 e l'alba del terzo millennio a una delle pagine più belle e vincenti della storia del Manchester United, capace di mietere trofei in Premier League e in Europa. La classe di Harvey Neville è riconosciuta, tanto che il Valencia lo ha trattenuto nell'organico dei Cadete B anche dopo l'esonero dello zio e il ritorno in Inghilterra del padre.

2017/2018⚽️🔝 A post shared by Harvey Neville (@harvey.neville) on Oct 1, 2017 at 10:10am PDT

Harvey Neville ha avviato la sua carriera nel centro sportivo di Carrington e aveva accettato il trasferimento al Valencia dopo essere anche stato "corteggiato" dal Manchester City: il suo destro non sta passando inosservato tra gli addetti ai lavori. E presto potrebbe tornare di casa in Premier League, dove Neville è più di un semplice cognome.