5 gol in 8 partite di Ligue 1: SuperMario ha trovato continuità

9 ore fa

Forse sperava nella chiamata di Ventura, ma come ha detto lo stesso CT della Nazionale, 'nell'anno del Mondiale chi gioca benissimo è preso in considerazione'. Quindi per Mario Balotelli l'obiettivo principale è quello di continuare a giocare bene in Ligue 1, e fare gol. E se l'Azzurro poi non dovesse arrivare, SuperMario non avrebbe nulla da rimproverarsi: lui il suo mestiere è tornato a farlo, e bene. Dalle parti di Nizza, se ne sono già accorti da un po'.