La Mercedes nettamente superiore nelle qualifiche, Seb risponde e mette la Ferrari in prima fila grazie alla penalità di Bottas. Raikkonen sesto, anche lui avrà una penalità.

2 ore fa di Francesco Bizzarri

Il Gran Premio di Formula 1 della verità. A Suzuka la pole position è tutta per Lewis Hamilton. La Mercedes nelle qualifiche partiva da favorita: pronostici rispettati. Ma Sebastian Vettel è lì, secondo (grazie a Bottas con la penalità) pronto al tutto per tutto. Una gara all'attacco per la Ferrari, con una consapevolezza: il ritmo gara è superiore a quello delle Stelle d'Argento. Lo hanno detto le prime libere di venerdì. Resta tutto aperto. E occhio alla partenza, in discesa. in 2'' si viaggia già a 100km/h. Un buono scatto è fondamentale.

Seconda fila tutta per per Red Bull. Raikkonen sesto, ma partirà 11esimo. Una qualifica molto difficile per il finlandese, che ha sostituito il cambio dopo il botto nelle libere 3.

Formula 1, Hamilton in pole position a Suzuka

Formula 1, Hamilton subito super

Prime novità in apertura di qualifiche di Formula 1: sia la Mercedes di Bottas che la Ferrari di Raikkonen hanno sostituito il cambio: penalità di 5 posizioni. Il finlandese in rosso è andato a sbattere nelle libere 3. Rimpiazzo forzato. Tutti dentro: Hamilton si mette davanti, Vettel appena dietro. Grosjean va a sbattere, ennesimo botto per il francese della Haas. Viene eliminato insieme a Gasly, Stroll, Ericsson e Wehrlein.

Lewis sembra averne di più, la sua Mercedes in questa pista può fare la differenza. In Q2 giro pazzesco, Seb gli arriva dietro di 6 decimi. Ma quanto è importante la prima fila per giocarsi la vittoria domani. Eliminati Vandoorne, Hulkenberg, Magnussen, Palmer e Sainz.

Sfida all'alieno

10' per la verità. 1'27''345, Hamilton insiste, imprendibile. Vettel gli si rimette dietro: 4 decimi bastano e avanzano per giocarsela. Ultimo tentativo: Lewis si migliora ancora, altro giro incredibile. Terzo tempo per Vettel, che vale una prima fila. Bottas secondo ma penalizzato. Raikkonen sesto, anche lui subirà la penalità per aver sostituito il cambio.