Il club lusitano ricorda sui suoi canali social la prima rete da professionista del fenomeno portoghese. Che da quel 7 ottobre 2002, non ha più smesso di segnare.

un'ora fa di Daniele Minuti

La prima volta non si scorda mai e questo vale anche per chi da quel momento non si è più fermato: esattamente 15 anni fa arrivava la prima rete da calciatore professionista di Cristiano Ronaldo con la maglia del suo Sporting Lisbona.

A celebrare questa ricorrenza è proprio il club lusitano, che ha pubblicato sui propri account di Facebook, Twitter e Instagram le immagini di quel segnato il 7 ottobre del 2002 con una splendida azione personale partita dalla trequarti della squadra avversaria.

Quella di un 17enne Cristiano Ronaldo sarebbe diventata soltanto la prima rete in una carriera che è già una delle più incredibili della storia del calcio, durante la quale CR7 ha vinto tutto ciò che poteva vincere, diventando anche uno dei marcatori più prolifici di ogni epoca.

Ainda te lembras do teu primeiro golo, @Cristiano?

Faz hoje 15 anos que tudo começou. Um prenuncio para a classe e magia que iriam seguir! 🙌 pic.twitter.com/HWtxz40ig8 — Sporting CP (@Sporting_CP) October 6, 2017

Il gol arrivò in una partita casalinga di Coppa di Lega portoghese contro la Moreirense, terminata per 3-0 e in cui Cristiano Ronaldo segnò addirittura una doppietta: dopo la sua cavalcata terminata con un bellissimo tocco sotto a superare il portiere, il talento non ancora maggiorenne replicò al 93esimo con un colpo di testa su calcio d'angolo.

In quella stagione, CR7 andò a segno altre 3 volte in campionato e si segnalò come uno dei talenti più promettenti d'Europa. In estate venne poi notato in un'amichevole contro il Manchester United da Sir Alex Ferguson, che decise subito di portarlo in Inghilterra, risultando fondamentale per l'esplosione di uno dei giocatori più forti della storia del continente. Un'esplosione partita da quella discesa contro la Moreirense e che più di 600 gol dopo, non sembra volersi ancora fermare.